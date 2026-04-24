Jaroslav Šebek: Sedláci v ASZ ČR nepodporují plošnou aplikaci hubících prostředků proti hraboši polnímu
Podle sedláků z ASZ ČR je pro regulaci přemnoženého hraboše polního možné využít také metod precizního zemědělství. Plošné rozhazování přípravků s jedovatými látkami, jež kromě hrabošů hubí i jiné živočichy, a které bylo běžné před desítkami let, již považujeme za překonané a v dnešních podmínkách za krátkozraké řešení a také proto ho již dlouhodobě odmítáme. V naší selské organizaci jsme většinově přesvědčeni, že velmi omezený a diskutabilní přínos povolení plošného rozhozu Stutoxu II, které nám současná vláda nabízí, nemůže v žádném případě vyvážit poškození dobrého jména sedláků, které má také směrem k zákazníkům a k veřejnosti svou hodnotu. Když už se sedlák z důležitého důvodu rozhodne pro použití Stutoxu II, měl by zvolit takový způsob, který dopraví přípravek přímo do nor.
Technické prostředky v rámci precizního zemědělství k tomu již existují a řada zemědělců si je již pořídila. Přirozenou regulaci počtu hrabošů ale efektivně zajistí jejich predátoři, zejména dravci. Zemědělci mají různé možnosti, jak ptákům lovícím hraboše zajistit dobré podmínky, a také mnozí naši členové mají s dravci, jakož i s jinými nechemickými metodami předcházení nebo alespoň určitého tlumení hraboší kalamity, v zásadě dobré zkušenosti.
Profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a člen odborné komise programu ASZ ČR Pestrá krajina Jakub Hruška nedávno upozornil na výsledky výzkumu týkajícího se vztahu mezi velikostí pole a výskytu hrabošů. Studie týmu profesora Emila Tkadlece z Univerzity Palackého v Olomouci prokázala, že hustota výskytu hrabošů je vyšší na velkých polích než na malých. Prakticky to potvrzuje například velmi nízký výskyt hraboše v sousedním Rakousku, kde jsou půdní bloky řádově menší než v ČR.
Je zřejmé, že tím hlavním a dlouhodobým opatřením proti přemnoženým hrabošům je tedy pestřejší krajina. ASZ ČR tímto stanoviskem nezpochybňuje výrazné ekonomické dopady u konkrétních farmářů postižených hraboší kalamitou a považuje za důležité, aby také stát hledal vhodné možnosti, jak zemědělcům pomoci. Předsednictvo ASZ ČR také věří, že se k tomuto stanovisku přidají i další odpovědné zemědělské organizace a státní instituce.
