Jaroslav Šebek: Sedláci v ASZ ČR nepodporují plošnou aplikaci hubících prostředků proti hraboši polnímu

24.4.2026 | Jaroslav Šebek |
Na ilustračním snímku hraboš polní.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | James West / Flickr
Přemnožení hraboše polního znamená pro sedláky vždy velkou komplikaci a jasnou ekonomickou ztrátu, klíč k jejímu odpovědnému řešení ale podle Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) nespočívá v plošné aplikaci jedovatých přípravků na pole. Právě o tomto způsobu hubení přemnožených hrabošů s rozhozem přípravku Stutox II po povrchu polí přitom nyní uvažují resorty životního prostředí a zemědělství. Proti plošné aplikaci jedovatých přípravků vystupují sedláci dlouhodobě a preferují jiné, promyšlenější způsoby postupu regulace přemnoženého hraboše polního. Zdravé a kvalitní potraviny, produkované rodinnými farmami, nebo program ASZ ČR Pestrá krajina, oceňující přirozenou péči sedláků o zemědělská území, s plošným rozhozem jedovatých látek po polích nejdou dohromady.
 
Dalších důvodů, proč být v povolování plošných aplikací zdrženlivý, je, že přípravky Stutox II a Ratron GW jsou v současnosti registrovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pouze pro aplikaci do nor hrabošů. Plošná aplikace přípravků na pole tedy v současnosti není z tohoto důvodu možná. Podle platné legislativy musí zemědělci také projít ošetřené území a odstranit veškeré uhynulé hlodavce z polí, tudíž povrchová aplikace by v podstatě žádné významné zjednodušení nepřinesla. Členové Předsednictva ASZ ČR na nedávném jednání zástupcům Ministerstva životního prostředí (MŽP) sdělili, že proto podporují pouze bodovou aplikaci hubících přípravků, a to pouze na místech bez výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.

Podle sedláků z ASZ ČR je pro regulaci přemnoženého hraboše polního možné využít také metod precizního zemědělství. Plošné rozhazování přípravků s jedovatými látkami, jež kromě hrabošů hubí i jiné živočichy, a které bylo běžné před desítkami let, již považujeme za překonané a v dnešních podmínkách za krátkozraké řešení a také proto ho již dlouhodobě odmítáme. V naší selské organizaci jsme většinově přesvědčeni, že velmi omezený a diskutabilní přínos povolení plošného rozhozu Stutoxu II, které nám současná vláda nabízí, nemůže v žádném případě vyvážit poškození dobrého jména sedláků, které má také směrem k zákazníkům a k veřejnosti svou hodnotu. Když už se sedlák z důležitého důvodu rozhodne pro použití Stutoxu II, měl by zvolit takový způsob, který dopraví přípravek přímo do nor.

Technické prostředky v rámci precizního zemědělství k tomu již existují a řada zemědělců si je již pořídila. Přirozenou regulaci počtu hrabošů ale efektivně zajistí jejich predátoři, zejména dravci. Zemědělci mají různé možnosti, jak ptákům lovícím hraboše zajistit dobré podmínky, a také mnozí naši členové mají s dravci, jakož i s jinými nechemickými metodami předcházení nebo alespoň určitého tlumení hraboší kalamity, v zásadě dobré zkušenosti.

Profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a člen odborné komise programu ASZ ČR Pestrá krajina Jakub Hruška nedávno upozornil na výsledky výzkumu týkajícího se vztahu mezi velikostí pole a výskytu hrabošů. Studie týmu profesora Emila Tkadlece z Univerzity Palackého v Olomouci prokázala, že hustota výskytu hrabošů je vyšší na velkých polích než na malých. Prakticky to potvrzuje například velmi nízký výskyt hraboše v sousedním Rakousku, kde jsou půdní bloky řádově menší než v ČR.

Je zřejmé, že tím hlavním a dlouhodobým opatřením proti přemnoženým hrabošům je tedy pestřejší krajina. ASZ ČR tímto stanoviskem nezpochybňuje výrazné ekonomické dopady u konkrétních farmářů postižených hraboší kalamitou a považuje za důležité, aby také stát hledal vhodné možnosti, jak zemědělcům pomoci. Předsednictvo ASZ ČR také věří, že se k tomuto stanovisku přidají i další odpovědné zemědělské organizace a státní instituce.

foto - Šebek Jaroslav
Jaroslav Šebek
Autor je předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
