Jiří Dlouhý: Bude Česká republika nadále rájem pro škodlivé odpalování pyrotechniky?

Podmínky pro prodej a odpalování pyrotechniky jsou v České republice výrazně volnější než v okolních státech. Ze zahraničí k nám jezdí nakupovat pyrotechniku, která je u nich zakázána. V pohraničí od nájezdu odpalovačů hoří lesy. Může se odpalovat vedle zoo i vedle domů pro seniory a ústavů pro handicapované. A po úterním debaklu se schválením mimořádné schůze, na kterém bylo zařazeno i první čtení novely zákona o pyrotechnice, která měla tento stav napravit, hrozí, že to tak ještě několik let zůstane. Přijďte o tom diskutovat s ministry Lukášem Vlčkem a Petrem Hladíkem a místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou na seminář STUŽ dne 1.4.2025 Odpalování pyrotechniky doprovází hluk, který vytváří nepřiměřený stres pro citlivé jedince jako jsou senioři, děti a handicapovaní lidé. Hlučné exploze a intenzivní světelné záblesky působí jako silný stresor i na zvířata, což pro ně často končí nejen zraněním ale i smrtí. Exploze také znečišťují ovzduší a následně půdu a vodu. Při jejich odpalu se do atmosféry uvolňuje velké množství toxických látek např. jemné prachové částice, těžké kovy jako baryum a stroncium obsažené v barvivech, které mají negativní dopad na zdraví lidí. Do pohraničí se sjíždí o odpalovači ze zahraničí a od odpálené pyrotechniky tam hoří lesy.

Novela zákona o pyrotechnice, která zpřísňuje současný stav, byla naplánována na program schůze dne 25. 3. 2024 Poslanecké sněmovny v 1. čtení, ale program neschválila a tím hrozí, že nebude projednána do voleb.

Problematice pyrotechniky se věnuje seminář Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) který se bude konat 1. 4. 2025, od 16 do 18 hod., v Klubu techniků na Novotného lávce 5 (sál 418) i online: Jak omezí novela zákona o pyrotechnice škodlivý vliv odpalování pyrotechniky na zdraví lidí a zvířat a znečišťování životního prostředí.

Na semináři představí novelu zákona ministr průmyslu a obchodu Ing. Lukáš Vlček, DiS., ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík, zúčastní se i místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitka Seitlová, odborníci Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu a Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D. u Ústavu experimentální medicíny, zájmy zvířat bude bránit Ing. Judit Laura Krásná ze Společnosti pro zvířata. Pohled dovozců představí Ing. Renata Stýblová ze společnosti Pyrocco.

