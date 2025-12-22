https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-michalisko-je-to-oficialni-vedeni-diamo-se-chovalo-stejne-jako-odpadova-mafie
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Michalisko: Je to oficiální: vedení DIAMO se chovalo stejně jako odpadová mafie!

22.12.2025 | Jiří Michalisko |
Odval Heřmanice.
Odval Heřmanice.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uložilo státnímu podniku DIAMO pokutu za nezákonné nakládání s kontaminovanými odpady, které naváželo na soukromé pozemky v lokalitě odvalu Heřmanice. Rozhodnutí je pravomocné a pro DIAMO zdrcující.
 
Postup státního podniku DIAMO při sanaci odvalu Heřmanice byl nezákonný. Hned v několika případech to potvrdila jak Policie ČR, tak MŽP tak i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). DIAMO s odvoláním neuspělo a musí zaplatit 1,2 milionů korun pokutu.

Jak konstatovala ČIŽP, zákon byl porušen také v případě dodávek kontaminovaných odpadů do zařízení společnosti Ostravské těžební. Další pokutu DIAMO nedostalo jen proto, že inspekce bohužel skutek šetřila tak dlouho, až se promlčel. Vlastník pozemků podal žalobu na vyklizení a Ostravská těžební na vydání bezdůvodného obohacení, účty pro DIAMO tak ještě budou narůstat a nepůjde o malé částky.

Z dokumentů pořizovaných přímo podnikem DIAMO jasně vyplývá, že pod jeho dohledem byly na odval Heřmanice, který není zařízením pro příjímání odpadům, roky nezákonně naváženy stovky tisíc tun nezpracovaných demoličních odpadů.

Další případ návozu kontaminovaného odpadů do lokality Odvalu Heřmanice ČIŽP stále šetří.

Na snímku recyklovaný materiál navezený do oddělovací vzdušné stěny.
Na snímku recyklovaný materiál navezený do oddělovací vzdušné stěny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko

Tvrdím, že pokud žijeme v právním státě, nemůže ČIŽP ani v ostatních případech rozhodnout jinak, než jako v prvním zmíněném případě.

Stát přišel o poplatky za odpady a ředitel státního podniku je usvědčený lhář.

Ředitel státního podniku DIAMO Ing. Kašpar v e-mailu adresovanému ministru Havlíčkovi jednoznačně lhal, když ke kontaminaci zjištěné v lokalitě odvalu Heřmanice uvedl: „Materiál uložený v prostoru ÚMTO není odpadem ve smyslu Zákona č185/2001Sb. o odpadech. Horninový materiál nacházející se v ÚMTO Heřmanice je v režimu Zákona 157/2009Sb. o nakládání s těžebním odpadem.“

Tuto korespondenci vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu na základě dotazu podle zákona 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím. Pravomocné rozhodnutí MŽP a stanovisko ČBÚ zaslané ČIŽP usvědčilo ředitele státního podniku z dlouhodobé systematické lži a nebyla jediná.

Dozorčí rada státního podniku nekonala, přestože byla vlastníkem pozemků pod odvalem Heřmanice o nepřijatelné situaci detailně informována a vyzývána ke zjednání nápravy.

Zbývá zodpovědět otázku, kdo se napakoval, kdo to kryl a zřejmě stále kryje. Je třeba co nejdříve pohnat dotyčné osoby k zodpovědnosti. Raději pozdě, než nikdy. Pohádka o tom, že DIAMO brání zájem státu se rozplynula, zájem státu nemůže stát mimo zákon.

V souvislosti s prokázaným nezákonným postupem DIAMO na odvalu Heřmanice leží u okresního soudu v Ostravě nejen žaloba na vyklizení, ale také žaloby o miliardy na vydání bezdůvodného obohacení na straně státního podniku DIAMO a náhrady vzniklých škod.

Kdo tyto veliké částky za selhání vedení státního podniku zaplatí?

Nelze si nevšimnout, že soukromá společnost AVE se za nezákonné nakládání s odpady zodpovídá před soudem, zatímco odpovědní manažeři státního podniku DIAMO zůstávají v klidu ve funkci a dále berou milionové platy ročně. Pokud žijeme v právním státě, kde zákony platí pro všechny, musí vedení DIAMO v čele s ředitelem Kašparem stanout před soudem. Nebo snad zákony platí jen pro někoho?

Dokumenty naleznete na tomto linku.

reklama
 
foto - Michalisko Jiří
Jiří Michalisko
Autor je zemědělec a myslivec hospodařící na Opavsku, je také autor petice Za odstranění odvalu Heřmanice (Ostrava) - na životech a zdraví Ostravanů taky záleží.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu od autora petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice - Ostrava Jiří Michalisko: Hořící halda Heřmanice – kdo všechno to kryje?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist