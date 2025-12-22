Jiří Michalisko: Je to oficiální: vedení DIAMO se chovalo stejně jako odpadová mafie!
Jak konstatovala ČIŽP, zákon byl porušen také v případě dodávek kontaminovaných odpadů do zařízení společnosti Ostravské těžební. Další pokutu DIAMO nedostalo jen proto, že inspekce bohužel skutek šetřila tak dlouho, až se promlčel. Vlastník pozemků podal žalobu na vyklizení a Ostravská těžební na vydání bezdůvodného obohacení, účty pro DIAMO tak ještě budou narůstat a nepůjde o malé částky.
Z dokumentů pořizovaných přímo podnikem DIAMO jasně vyplývá, že pod jeho dohledem byly na odval Heřmanice, který není zařízením pro příjímání odpadům, roky nezákonně naváženy stovky tisíc tun nezpracovaných demoličních odpadů.
Další případ návozu kontaminovaného odpadů do lokality Odvalu Heřmanice ČIŽP stále šetří.
Tvrdím, že pokud žijeme v právním státě, nemůže ČIŽP ani v ostatních případech rozhodnout jinak, než jako v prvním zmíněném případě.
Stát přišel o poplatky za odpady a ředitel státního podniku je usvědčený lhář.
Ředitel státního podniku DIAMO Ing. Kašpar v e-mailu adresovanému ministru Havlíčkovi jednoznačně lhal, když ke kontaminaci zjištěné v lokalitě odvalu Heřmanice uvedl: „Materiál uložený v prostoru ÚMTO není odpadem ve smyslu Zákona č185/2001Sb. o odpadech. Horninový materiál nacházející se v ÚMTO Heřmanice je v režimu Zákona 157/2009Sb. o nakládání s těžebním odpadem.“
Tuto korespondenci vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu na základě dotazu podle zákona 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím. Pravomocné rozhodnutí MŽP a stanovisko ČBÚ zaslané ČIŽP usvědčilo ředitele státního podniku z dlouhodobé systematické lži a nebyla jediná.
Dozorčí rada státního podniku nekonala, přestože byla vlastníkem pozemků pod odvalem Heřmanice o nepřijatelné situaci detailně informována a vyzývána ke zjednání nápravy.
Zbývá zodpovědět otázku, kdo se napakoval, kdo to kryl a zřejmě stále kryje. Je třeba co nejdříve pohnat dotyčné osoby k zodpovědnosti. Raději pozdě, než nikdy. Pohádka o tom, že DIAMO brání zájem státu se rozplynula, zájem státu nemůže stát mimo zákon.
V souvislosti s prokázaným nezákonným postupem DIAMO na odvalu Heřmanice leží u okresního soudu v Ostravě nejen žaloba na vyklizení, ale také žaloby o miliardy na vydání bezdůvodného obohacení na straně státního podniku DIAMO a náhrady vzniklých škod.
Kdo tyto veliké částky za selhání vedení státního podniku zaplatí?
Nelze si nevšimnout, že soukromá společnost AVE se za nezákonné nakládání s odpady zodpovídá před soudem, zatímco odpovědní manažeři státního podniku DIAMO zůstávají v klidu ve funkci a dále berou milionové platy ročně. Pokud žijeme v právním státě, kde zákony platí pro všechny, musí vedení DIAMO v čele s ředitelem Kašparem stanout před soudem. Nebo snad zákony platí jen pro někoho?
Dokumenty naleznete na tomto linku.
