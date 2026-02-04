Jiří Michalisko: Šlendrián vedení DIAMA při sanaci odvalu Heřmanice ohrožuje Ostravu
Po více než půl roce intenzívní práce vydala Expertní komise, Závěrečnou zprávu (příloha 1),ve které souhlasila s postupem DIAMO pouze za předpokladu že budou v projektové dokumentaci zapracovány její požadavky a doporučení, která mimo jiné k tomu jak má vypadat konstrukce oddělovací vzdušné stěny na str. 26 uvádí následující: „V exponovaných místech přiblížení zasažené/nezasažené části (u nádrže K1) nebo u bezpečnostně rizikového místa (sarkofág s chemickým odpadem) prohloubit oddělovací stěnu i pod projektovanou kótu 205 m vytvořením podzemní části stěny – formou injektážních vrtů nebo (vhodněji) souvislou podzemní stěnou.“
„Je nezbytné se detailně zabývat inženýrskou kontrolou provedených a stále probíhajících prací (použitým materiálem způsobem zhutňování atd.) tak, aby bylo možné v případě nevyhovujících parametrů bezodkladně provést nápravná opatření. Zvláštní pozornost je třeba věnovat oddělení střední části odvalu Heřmanice od skládky OKK Koksovny, a.s., ve spojitosti se zabráněním přenosu ohně do prostoru s vysoce nebezpečným odpadem na skládce OKK a dále také na oddělení části odvalu na kontaktu s bývalou kalovou nádrží K1.“
„Nedílnou součástí výstavby oddělovací vzdušné stěny musí být termický monitoring ve vrtech umístěných na obou stranách této stěny a v její konstrukci. Hloubka vrtů termického monitoringu by měla zasahovat pod oddělovací vzdušnou stěnu až do úrovně původního terénu, na který byla hlušina na odvale Heřmanice ukládána. Pro sledování teplot lze doporučit systém kontinuálního měření s dálkovým přenosem dat.“
Pojďme se společně podívat na nová zjištěná fakta k ( OVS A ), jak do nebe volající šlendrián DIAMO pokračuje i zde. Ze smlouvy uzavřené mezi DIAMO a dodavatelem zásypu OVS z roku 2014 i jejího dodatku z roku 2020 (příloha 2 a 3), vyplývá, že realizace základny OVS A byla zadavatelem DIAMO stanovena v nadmořské výšce 211,8 BpV ( Balt po vyrovnání). Zadání základny OVS A v nadmořské výšce 211,8m n. m., je chybou, která nevyhnutelně znamená, že mezi spodní základnou oddělovací vzdušné stěny a rostlým terénem byla ponechána cca 7-10 metrů vysoká vrstva hlušiny v rozporu se závěry Expertní komise MPO která požadovala založení OVS A pod 204m.n.m. Založení OVS A bylo ověřeno kontrolním geotechnickým vrtem, a popsáno ve zprávě akreditovaného geotechnika který potvrdil, že pod násypem oddělovací vzdušné stěny se skutečně nachází hlušina s obsahem spalitelných látek až 26% a mocnosti minimálně 7 metrů (příloha 4).
Ředitel DIAMO přitom sám ke složení OVS A, v dopise ze dne 7.8.2020 (příloha 5) u vedl že: „…kromě nízkého obsahu spalitelných látek a nulového obsahu uhlí musí předmětný materiál splňovat požadavky na zhutnitelnost a nízkou tepelnou vodivost“. Realita je však jiná, že by další fabulační podvod pan ředitele?
Co to znamená víme již od dubna 2024, kdy DIAMO zadalo Vysoké škole Báňské v Ostravě fakultě bezpečnostního inženýrství (dále jen VŠB) posouzení vzorků odebraných z OVS A . U vzorků odebraných z násypu OVS A byla zjištěna ztráta žíháním cca 9 % a už tato výše znamenala že v závěrech Expertního posouzení (příloha 6) VŠB na str. 57 uvádí že: „všechny vzorky které byly podrobeny zkoušce zaměřené na sklon k samovznícení (P3.P8.P22), projevují sklon k samovznícení podle normy ČSN EN 15188. Na základě výsledků zkoušek lze konstatovat, že vzorky získané z oddělovací vzdušné stěny „A“ nejsou schopny odolat případným účinkům hoření. Oddělovací vzdušná stěna není funkční jako ochranná bariéra vůči případným účinkům endogenního hoření odvalu Heřmanice na uzavřenou skládku chemického odpadu společnosti OKK Koksovny.“
Pokud tyto závěry platí pro zásyp oddělovací vzdušné stěny, pro hlušinu s obsahem spalitelných látek 26 % ponechanou pod násypem to platí dvojnásob. (Pro korektnost uvádím, zkouška na ztrátu žíháním a obsah spalitelných látek není totéž, ale je mezi nimi úzký vztah přičemž platí, že obsah spalitelných látek je vždy menší než ztráta žíháním.)
Budovatelské fiasko vedení DIAMA za peníze daňových poplatníků na odvalu Heřmanice vesele pokračuje, kontrolní mechanismy selhaly a DIAMO nejenže nechalo OVS A zavést nezákonně demoliční sutí, ale co je zásadní chybou zadalo v rozporu s závěry odborné komise i výškové umístění základny. Práce zastavila až veřejnoprávní kontrola MPO, která zjistila, že realizace zásypu OVS A probíhá bez jakékoli kontroly kvality a v rozporu se závěry Expertní komise MPO. Úsilí vynaložené Expertní komise zřízené MPO tak bylo naprosto zbytečná a všichni její členové včetně zástupců ministerstev, akademiků s profesorskými tituly a zástupců ČBÚ a OBÚ posloužili DIAMO jen jako skupina užitečných Idiotů ospravedlňujících zastavení. Oborné názory a požadavky Expertní komise MPO ředitele státního podniku Ludvíka Kašpara evidentně nezajímali a řídit se jimi nehodlal. Oddělovací vzdušná stěna A je v podstatě jen hromadou kontaminovaného demoličního odpadu navezeného na hlušině.
Výsledek postupu DIAMO při sanaci odvalu Heřmanice je nepředstavitelným šlendriánem, za který by se nemuseli stydět ani Pat a Mat. Sanace od roku 2000 stojí a občané Ostravy se musí spokojit s pohádkou, že miliony tun hořící hlušiny navzdory fyzikálním zákonům nikomu neškodí. Finální projekt sanace dodnes neexistuje, DIAMO nedokázalo za pět let nic, ani vyprojektovat, natož schválit a opět žádá, už po třetí o prodloužení termínu (příloha č.7). celé to je pouze hra o dobře placený čas.
Ze závěrů ČIŽP, které již byly zveřejněny, vyplývá že, soukromé i státní pozemky byly nezákonně zavezeny miliony tun kontaminovaných demoličních odpadů. OVS A není funkční, protože se pod ní prokazatelně nachází souvislá vrstva hlušiny s obsahem spalitelných látek až 26%. Kumulace těchto fatálních chyb, představuje nepřijatelné riziko nekontrolovaného zahoření skládky nebezpečných odpadů společnosti OKK Koksovna, které by mělo nedozírné důsledky pro životní prostředí Ostravska.
Tak to je tedy úspěch, pane řediteli Kašpare! Neříká se takové situaci náhodou obecné ohrožení? Začne to někdo už někdo řešit? Kdo to všechno nakonec zaplatí? Ponese někdo skutečně odpovědnost?
V textu zmiňované dokumenty jsou ke stažení zde.
