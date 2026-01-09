Jiří Michalisko: Odpadová mafie DIAMO v čele s ředitelem Ludvíkem Kašparem dál ignoruje zákon i rozhodnutí MŽP a ČIŽP
Nerad bych se dopustil nějaké nepřesnosti budu pouze citovat ČIŽP a MŽP, které naprosto srozumitelně v rozsáhlém odůvodnění Rozhodnutí (Příloha 1 a 2) uvádí že : „v době od 23. 4. 2020 do 7. 3. 2024 nakládal (podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech formou soustřeďování a využití v rámci rekultivace severního svahu nádrže K-1) v úložném místě odvalu Heřmanice, konkrétně na pozemcích parc. č. 1094/1, 1097/1, 2048 a 2049 v k. ú. Hrušov, s odpadem kat. č. 170504 v množství 218 492 tun, kdy předmětné pozemky nejsou zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu ve smyslu § 11 odst. 1 písm. r) zákona o odpadech.“
„Pro ukončení odpadového režimu tedy musí být splněna také podmínka využití recyklátu některým ze způsobů uvedených v § 83 odst. 2 písm. b) bodě 1 až 9, přičemž při tomto využití musí být splněny požadavky příslušných právních předpisů stanovené pro takový způsob využití. Mezi způsoby využití specifikovanými body 1 až 9 nejsou uvedeny terénní úpravy. Vzhledem k tomu, že přechodné ustanovení v § 83 odst. 2 zákona o odpadech se výslovně vztahuje pouze na recykláty ze stavebního a demoličního odpadu, nelze na základě tohoto ustanovení ukončit režim odpadu pro účely zasypávání. Platí proto, že odpadní zemina a jiné stavební a demoliční odpady, které jsou určeny a dále předávány k zasypávání, zůstávají nadále odpadem, přestože dojde k jejich úpravě v recyklačním centru.“ Podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 185/2001 Sb. se recyklací odpadů rozumí jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.
Fakticky totožnou definici obsahuje pojem recyklace odpadů dle § 11 odst. 1 písm. l) ZOdp, která taktéž vylučuje zpracování na výrobky, materiály nebo látky, jež mají být použity jako zásypový materiál. Přestupkové jednání obviněného v roce 2020 dle zákona č. 185/2001 Sb. bylo možno kvalifikovat jako porušení povinnosti dle § 12 odst. 2, podle které „Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.“
V souhrnné technické zprávě přiložené k projektu DIAMO však nenaleznete o splnění požadavku ČIŽP ve smyslu umístění a nakládání s odpady ve schváleném zařízení pro přijímání odpadů podle zákona 541/2020Sb. ani slovo. Právě naopak. S využíváním odpadů se při realizaci projektu nadále počítá. Na nezákonném chování vedení státního podniku nedokázala nic změnit pokuta ani apelace na dodržování zákona ze strany ČIŽP, která ve svém rozhodnutí mimo jiné uvedla: „Inspekce dále v neprospěch obviněného přihlédla ke skutečnosti, že obviněný je státní podnik a dále, že se jedná o společnost s celospolečenským významem, jejímž hlavní účelem jsou sanační práce, odstraňování následků po hornické činnosti – po těžbě a úpravě rud uranu, barevných kovů a uhlí a s tím související technická a biologická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci vlastní těžební činnosti. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou na ni kladeny zvýšené nároky na dodržování právních předpisů, a to jednak z toho důvodu, že stát, jako tvůrce závazných právních předpisů je vlastníkem obviněného, tedy, že jednání obviněného může v širším kontextu být zaměňováno s jednáním samotného státu. U společnosti s tak významným celospolečenským vlivem je dodržování nebo nedodržování právních předpisů zásadní z hlediska celospolečenského vnímání závaznosti právních předpisů a možného významu trestání. Je zcela zásadní, aby obviněný, vzhledem ke svému postavení a vlivu šel příkladem ostatním společnostem při řádném dodržování právních povinností.“
Bohužel si však tuzemská odpadová mafie ze státních orgánů evidentně nic nedělá. Jasným důkazem je nově předložený návrh projektu postupu sanace (Příloha č 3). Státním podnik DIAMO evidentně české zákony nezajímají, rozhodnutí MŽP i ČIŽP pro něj nemají význam a stejně tak podle ředitele Kašpara není potřeba vypracovávat EIA…
Nově předložený projekt s využitím odpadů v oddělovacích vzdušných stěnách nadále počítá i přes nesouhlas vlastníka pozemků a také magistrátu Města Ostravy, který již vyzval DIAMO k odstranění nelegální skládky (příloha č.4)!
Postup DIAMO je nejen nezákonný, ale jeho vedení je zcela nekompetentní! Pod vedením ředitele Ludvíka Kašpara (mimo jiné chráněnce stíhaného hejtmana Půty), proběhla všem na očích a za naše státní peníze transformace státního podniku na odpadovou mafii.
Nová vláda by měla okamžitě a velmi razantně zasáhnout.
Všechny citované dokumenty jsou ke stažení zde.
reklama