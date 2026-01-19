Jiří Michalisko: Vedení státního podniku DIAMO je zločinecká skupina, která může všechno?
Podle závěru kontroly Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2022 (dále jen MPO, příloha 2 a 3) však v naprostém rozporu s výše uvedeným tvrzením ředitele DIAMO je to, co probíhalo v následujících letech intenzívním navážením demoličních odpadů do OVS a to bez jakékoli kontroly a odborného posouzení materiálů. Kontrola MPO v protokolu uvedla: „Kontrolovaná osoba (DIAMO) neprokázala jakýkoli funkční nástroj, kterým hlídá technicko-kvalitativní požadavky na konstrukci a funkčnost oddělovací vzdušné stěny která má v části A zabránit šíření termických procesů směrem k uzavřené skládce chemického odpadů společnosti OKK Koksovny…….do konstrukce oddělovací vzdušné stěny byl dlouhodobě navážen netříděný a nepřepracovaný stavební odpad obsahující hořlavé materiály.“
Po prostudování závěrů veřejnoprávní kontroly MPO a ČIŽP je nevyhnutelný jediný závěr. A sice, že vedení DIAMO lže jako když tiskne zákony se ho netýkají a dál pokračuje v nelegální a vysoce sofistikované, škodlivé a nebezpečné činnosti.
Z protokolu ČIŽP ze dne 20.3.2024 ČIŽP/49/2024/1439 (příloha 4) víme, že do OVS bylo v letech 2020 až 2022 zavezeno cca 300 000 tun kontaminovaných demoličních odpadů s obsahem hořlavých látek, podléhajících Zákonu 185/541/2020Sb. o odpadech. Celkový objem nezákonně navezených odpadů do OVS pak činí zhruba 568 000 tun. Stát i město přišli o možná až o stovky milionů korun na zákonem stanovených poplatcích za uložení odpadů, znehodnoceny byly navíc jak pozemky státu, tak soukromého vlastníka. Odborné posouzení zadané DIAMO a zpracované VŠB Technická univerzita Ostrava fakulta bezpečnostního inženýrství (příloha 5) následně dospělo jednoznačně k tomu, že: „Na základě výsledků zkoušek lze konstatovat, že vzorky získané z výplně oddělovací vzdušné stěny nejsou schopny odolat případným účinkům hoření. Z tohoto důvodu nelze vyloučit přenos termické aktivity prostřednictvím oddělovací vzdušné stěn Oddělovací vzdušná stěna není funkční jako ochranná bariéra vůči případným účinkům endogenního hoření odvalu Heřmanice na uzavřenou skládku chemického odpadu společnosti OKK Koksovny.“
O udělení pokuty ČIŽP (příloha 6) za nezákonné navezení kontaminovaných odpadů do lokality odvalu realizované DIAMO bylo již pravomocně rozhodnuto, ČIŽP vede dále vede řízení ve věci navezení odpadů do vzdušných stěn, které měli chránit skládku chemických odpadů OKK Koksovny a evidentně nechrání. Proto vede další řízení o pokutě (příloha 7) za porušení zákona s DIAMO s.p. Obvodní Báňský úřad, na základě protokolu ze dne 19.8.2022 (příloha 8). Vlastník pozemků trvá na odstranění odpadů a podal žaloby na vyklizení, sanace odvalu Heřmanice se zastavila.
Podle bodu 15 rozhodnutí OBÚ (příloha 9) z roku 2012 je jediným odpovědným subjektem provozovatel úložného místa těžebního odpadu DIAMO. Pravomocné rozhodnutí MŽP z roku 2025 (příloha 10) uvedlo, že plán nakládání s těžebním odpadem neumožňoval žádné navážení odpadů do lokality odvalu Heřmanice a jejich využití bylo nezákonné. Tudíž vedení DIAMO vědělo celou dobu, že porušuje zákon.
Vrcholem naprosté neschopnosti a nekompetentnosti vedení státní podniku DIAMO je pak zadání realizace oddělovacích vzdušné stěny. Požadavkem OBÚ bylo odtěžení hlušiny na hranici spodní vody, tak jak je mimo jiné uvedeno v protokolu z kontroly v příloze 7. Hladina spodní vody se podle Aktualizované analýzy rizika zveřejněné DIAMO i všech dostupných údajů v lokalitě nachází na úrovni cca 200 metrů nad mořem. DIAMO však zadalo v uzavřené s smlouvě i dodatku z roku z roce 2020 požadovalo, odtěžení hlušiny na úroveň 211.8 nad mořem, to znamená, že mezi oddělovací stěnou a hladinou spodní vody byla ponechána cca 10 metů vysoká vrstva hlušiny. Jaký je smysl a funkčnost takové oddělovací vzdušné stěny ? Žádný, i kdyby byla oddělovací vzdušná stěna realizována z vhodného materiálu, hlušina ponechaná mezi hladinou spodní vody a násypem OVS může prohořet ke skládce chemického odpadu. Pokud oddělovací vzdušné stěny mají být funkční musí se celý jejich objem hlušiny odstranit a to až na hladinu spodní vody nejlépe až na jílové podloží.
A co říká na skandální postup vedení DIAMO s.p. zřizovatel, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu?
Zase nic! Sanace odvalu Heřmanice pět let de facto stojí, miliony tun hlušiny na odvalu dále hoří a občané Ostravy dýchají toxické zplodiny, které jak tvrdí DIAMO nikomu neškodí. Podle aktuálně zveřejněných údajů činí nově plat vedoucího představitele státního podniku DIAMO 6.milionů korun ročně. Jde o plat hrazený z peněz daňových poplatníků, jejichž zdraví DIAMO svou činností ohrožuje. Není to málo ? Žijeme ještě v právním státě ? Je toto postup řádného hospodáře, nebo jen cynický a promyšlený postup odpadové mafie? Dá se ještě stávajícímu vedení DIAMO, které evidentně lže jako když tiskne, v něčem věřit ?
Zmíněné přílohy, se kterých bylo čerpáno a které prokazují popsané skutečnosti, naleznete zde.
Břetislav Machaček19.1.2026 11:11
vztahu ke zmíněné lokalitě, což jsem žádal už u předchozího článku. Nechci
spekulovat o tom, co se zde říká, proč máte takový zájem o tuto záležitost
a myslím, že by jste tím zveřejněním vztahu k pozemkům pod haldou vyjasnil
tyto dohady.
Jinak všichni, co se o ten problém zajímáme víme, že nejde pouze o hoření
hlušiny po těžbě, ale i o jiné materiály o kterých se raději mlčí, jak je
to závažné a že se odborníci přou o způsobu likvidace, či alespoň jak
zamezit i jejich zahoření. Nezastávám se DIAMA, ale najde se u nás někdo,
kdo se tím bude vůbec zabývat a bezpečně zasáhnout? Nevím, ale obávám se,
že do toho nikdo jiný, než DIAMO asi nepůjde. Bude to totiž nejen drahé,
ale taky složité a s nejistým výsledkem a dopady. Jakékoliv otvírání
hlušinové haldy přístupu vzduchu potřebného k hoření byla a je chyba a
myslím si, že nejlepší je konzervace neprodyšným sarkofágem do doby, než
se naučíme takové odpady zpracovat a zneškodnit. Izolace jedné z částí stěnou má háček, že zápar může v hlušině otevřením při budování stěny
vzniknout i tam. Ona ta hlušina se záparem vznítí sama a pokud ji dáte
vzduch, tak žhne ještě více. To tu na Ostravsku ví každé malé dítě a
taky to, že pouze zamezením přístupu vzduchu lze hoření zastavit. Ta
halda nemá štěstí jako jiné, ze kterých se podařilo udat kamenivo na
stavbu zvlněné dálnice, na podklad zvlněných podlah ve FN Ostrava atd.
a ani se nezdařilo třídění na uhlí a nehořlavé kamenivo. Tím se pouze
halda otevřela vzduchu a více se rozhořela, než před těžbou. Do té
doby byla zapouzdřena už vyhořelým materiálem a porostem zeleně, ale
otevřením začala znovu intenzivně hořet. Tady bych hledal viníky toho
stavu, kteří chtěli zbohatnout na "ekologickém" zpracování odvalu na
uhlí a prodejné kamenivo, ale náklady byly tak vysoké, že se to vůbec
nevyplatilo. Zůstala po tom otevřená halda pro vzduch a zahoření.