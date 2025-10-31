Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovy Lukáši Vlčkovi
reaguji touto cestou na Vaši odpověď, která mi byla doručena prostřednictvím státního podniku DIAMO (příloha č.1), jako reakce na můj otevřený dopis ze dne 9.9.2025 adresovaný k Vašim rukám v souvislosti s evidentně nezákonným postupem vedení státního podniku DIAMO při sanaci odvalu Heřmanice.
Odborným posouzením paní Ličbinské, které zcela přehlíží řadu empirických poznatků v lokalitě odvalu Heřmanice se jen vedení DIAMO snaží oklamat veřejnost a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve snaze obhájit nesmyslný postup při sanaci odvalu a zbytečně rozházené peníze daňových poplatníků. Tento dokument není srovnatelný svým obsahem, doloženými důkazy ani váhou argumentů s posudkem soudního znalce Doc. Milana Geršla. Jsem laik, ale i já chápu, že když se spaluje uhlí bez přístupu vzduchu vznikají toxické zplodiny a když prší, voda teče z odvalu z kopce dolů do Heřmanického rybníka a do zvodně řeky Odry. Pevně věřím, že se shodneme alespoň na tomto celosvětově ověřeném faktu akceptovaném celými generacemi.
Skutečnost, že DIAMO se tyto fyzikální zákony snaží popřít prostřednictvím svých tkzv. „odborníků“, je jen dalším důkazem naprosté nekompetentnosti jeho vedení. DIAMO má k dispozici každoroční průzkum rozsáhlé kontaminace spodních a povrchových vod (příloha č.2) a ví rovněž o přítomnosti stovek tisíc tun nezajištěných kontaminovaných odpadů volně uložených na povrchu v lokalitě odvalu, které prokázala svou činností expertní komise zřízené MPO v roce 2021. Jakékoli odborné posouzení, nemůže překonat fyzikální zákony a pokud se o to snaží je jen sofistikovaným podvodem, který zakrývá fatální stav odvalu Heřmanice a selhání vedení DIAMO.
V příloze Vám zasílám posudek soudního znalce Doc. Milana Geršla včetně jeho doplnění (příloha č.3 a 4), které na základě odebraných vzorků a provedených kontrolních hydrogeologických vrtů podrobně odpovídá na případné pochybnosti o situaci na odvalu Heřmanice a jejím dalším možném vývoji.
Rozhodnutí expertní komise či pracovní skupiny, učiněné na základě neúplných a nepravdivých podkladů poskytnutých DIAMO, nemůže nic změnit na faktu, že vedení DIAMO porušuje zákony a nepostupuje s péčí řádného hospodáře, to vše na úkor životního prostředí občanů Ostravska. Od roku 2019 má DIAMO v šuplíku znalecký posudek zpracovaný profesorem Dvořáčkem z VŠB TU Ostrava (příloha č.5), který explicitně shrnul všechny náklady na sanaci termické aktivity odvalu Heřmanice za využití stávajícího zařízení pro homogenizaci hlušiny (dále jen zařízení) nacházejícího se na odvalu na cca 1,2 mld Kč. V technické zprávě projektu PROB zpracovaného DIAMO (příloha č. 6), předloženého ke schválení v roce 2021, je v bilanci hmot na straně 121 uvedeno, že ve střední části odvalu, která je zasažena termickou aktivitou zbývalo k separaci uhelné složky cca 1,2 milionů tun neprohořelé hlušiny. To znamená, že pokud by sanace prostřednictvím separace uhelné složky pokračovala, byla by dnes separace střední části odvalu dávno dokončena a termická aktivita by se neměla kam šířit, nemělo by co hořet. Podle zveřejněných informací DIAMO a zdokumentovaných poznatků České inspekce životního prostředí uvedených v protokolu ke kontrole viz. níže, zařízení nacházející se na odvalu Heřmanice za rok 2019 zpracovalo více než 1 milion tun kontaminované hlušiny.
Náklady sanace střední části odvalu by se tak při zachování provozu zařízení pohybovali okolo cca 0,4 mld Kč a to i za předpokladu, že roční provozní náklady linky by dosahovali ředitelem státního podniku uváděných 150 mil Kč. Veškeré vynaložené náklady nad tuto částku by měl osobně uhradit ředitel DIAMO, protože měl k dispozici souhlas toho času ministryně MPO Novákové (příloha č.7), pokračovat metodou odstranění uhelné složky, kterou DIAMO v žádosti o vydání tohoto souhlasu vyhodnotilo jako nejekonomičtější. DIAMO má rovněž k dispozici odborné posouzení profesora Taraby (příloha č.8) a prof. Vidláře (příloha č. 9), které detailně vysvětlují smysluplnost odstraňování uhelné složky. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty možná ředitel státního podniku úmyslně zatajil, dovoluji si je zaslat pro připomenutí včetně měření HZS (příloha č.10), které identifikovalo kontaminanty v důsledku hoření z odvalu Heřmanice unikající. Uváděné informace pocházejí z posudků a projektu DIAMO i písemných stanovisek orgánů státní správy a o jejich důvěryhodnosti lze stěží pochybovat. Je nezbytné se těmito písemnými důkazy zabývat a položit si otázku, proč ředitel státního podniku veřejně lže a zda za tím není jen obava z trestní odpovědnosti pro kterou by obnovení provozu linky bylo faktickým přiznáním?
Postup vedení státního podniku je neakceptovatelný a prokazatelně nezákonný. DIAMO dodávalo kontaminovanou hlušinu třetím stranám a neinformovalo příjemce o kontaminaci, následně se k tomu veřejně přiznalo v odpovědi na dotaz podle zákona 106/199Sb. (příloha č.11), DIAMO neinformovalo Obvodní Báňský úřad o přítomnosti nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek v lokalitě, ačkoli na tuto skutečnost bylo upozorněno magistrátem města Ostravy (příloha č.12), přestože magistrát města Ostrava ve svém stanovisku ( příloha č.13) uložil DIAMO povinnost nakládat se všemi odpady v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001Sb., DIAMO v rozporu se zákonnými povinnostmi i podmínkami stanovenými magistrátem města Ostravy dodávalo kontaminované odpady, které deklarovalo jako hlušinu subjektům, které nebyly oprávněny je přijmout a to řádu milionů tun viz. protokol ČIŽP (příloha č.14), DIAMO naváželo kontaminované odpady na soukromé pozemky viz. rozhodnutí ČIŽP o pokutě (příloha č.15). O nezákonnosti postupu státního podniku za kterou nese odpovědnost výlučně současné vedení DIAMO nemůže být žádných pochyb a zřizovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu takovému postupu nemůže nečinně přihlížet.
Vážený pane ministře, transformace DIAMO na odpadářskou mafii, kterou zahájil Ing. Kašpar po svém nástupu do funkce evidentně pokračuje a výsledek sanace odvalu Heřmanice je v nedohlednu. Uplynulo pět let a nemáme nic, ani projekt jen tvrzení DIAMO, že vliv odvalu Heřmanice na životní prostředí je nevýznamný. Ubohost a nekompetentnost tohoto tvrzení, naprosto popírá vědecky celosvětově doložené poznání důsledků spalování fosilních paliv a nemůže obstát za situace, kdy podle písemného vyjádření DIAMO zaslaného městu Ostrava je termickou aktivitou zasaženo cca 2 miliony tun hlušiny. Z historicky dohledatelných a DIAMO zveřejněných údajů pak vyplývá, že celkem již bylo termickou aktivitou na odvalu zasaženo cca 18 milionů tun hlušiny.
Neustále výmluvy vedení DIAMO jsou v příkrém rozporu s doloženými listinnými důkazy a stanovisky orgánů státní správy ze kterých jednoznačně plyne, že postup vedení státního podniku DIAMO byl a je nezákonný. Přičemž orgány státní správy ve svých stanovizcích před zahájením prací sdělili DIAMO jak má postupovat, jedná se tedy o úmyslné a vědomé porušení zákona. Škody způsobené na životním prostředí občanů Ostravy i státním rozpočtu mohou dosahovat miliard korun českých s rizikem přeshraničních dopadů a mezinárodní ostudy. Z výše uvedených důvodu Vás v souladu se zákonem vyzívám k zahájení veřejnoprávní kontroly postupu vedení státního podniku DIAMO při sanaci odvalu Heřmanice za období 2019-2025 a vyvození odpovědnosti.
Na závěr si Vás, zástupce města i ministra pro životního prostředí dovoluji pozvat na faktický test provedený na odvalu Heřmanice za účasti odborníků, dostatečně odpoví na otázku zda hlušina, která byla zbavena uhlí hoří nebo ne. Termín konání prezentace bude upřesněn s měsíčním předstihem.
Všechny zmiňované přílohy jsou ke stažení zde.
