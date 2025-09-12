https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-michalisko-otevreny-dopis-ministru-prumyslu-a-obchodu-od-autora-petice-za-odstraneni-odvalu-halda-hermanice-ostrava
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu od autora petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice - Ostrava

12.9.2025
Diskuse: 1
Halda Heřmanice, ilustrační snímek.
Halda Heřmanice, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko
Vážený pane ministře Vlčku,
obracím se na Vás formou otevřeného dopisu, protože na mé předchozí žádosti o transparentní jednání ve věci sanace odvalu Heřmanice jste nijak nereagoval. Jak jistě víte, v současné době bylo zrušeno i výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace nesmyslného sarkofágu. Výsledek práce vedení DIAMO, jehož provoz stojí daňové poplatníky miliardy, je opět nula. Technické řešení sarkofágu bylo mezitím zcela zpochybněno renomovaným soudním znalcem.
 
Jak jistě víte, na místě odvalu Heřmanice stojí technologie BAT (Best Available Technology), jejíž provoz je v souladu s postupem sanace schváleným v roce 2012 Obvodním báňským úřadem. Tato technologie podle údajů zveřejněných DIAMO (Příloha č.1 strana 59-60) za jediný rok zpracovala více než 1 milion tun hlušiny a zbavila ji uhlí, které na odvalu Heřmanice hoří. Sanace touto metodou však byla ukončena, přestože po dokončení ověřovacího provozu ředitel DIAMO veřejně deklaroval, že je to: „velmi komplexní a kvalitní technologie pro vytřídění uhelné složky z hlušiny“.

Z bilance hmot dalšího následně vypracovaného projektu sanace s názvem PROB CZ, jehož autorem je DIAMO, (příloha č.2 strana 121 tabulka č .25) je evidentní, že v té době ve střední části odvalu, která je termicky aktivní, zbývalo sanovat maximálně 3,6 milionů tun hlušiny. Matematikou třetí třídy základní školy musíte dospět k závěru, že při zachování schváleného provozu by dnes sanace střední části byla dávno dokončena. Podle informací náměstka pro ekonomiku DIAMO o.z Odra náklady tohoto postupu sanace nedosahovaly ani 50 milionů korun ročně (příloha č.3). Celkové náklady sanace této oblasti by se tak pohybovaly maximálně v řádu stovek milionů korun, a nikoliv miliard korun, které na svůj projekt avizuje vedení DIAMO! Kdo má zájem na tom, aby to trvalo dalších deset let a stálo to miliardy? Občané, kteří Vás volili, jistě ne. Sanace mohla a může kdykoli pokračovat s minimálními náklady, což potvrdil i OBÚ. Jistě se shodneme na tom, že stovky milionů jsou méně než miliardy a hlušina, tedy kámen zbavený uhlí, už hořet nebude. Proč chce vedení DIAMO zbytečně vyhodit další miliardy?

V rozhodnutí toho času ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marty Novákové za ANO (příloha č.4), která rozhodla o pokračování sanace metodou, je jednoznačně uvedeno, že DIAMO vyhodnotilo tento postup sanace s využitím zařízení na odstraněním uhelné složky jako nejekonomičtější a nejekologičtější. Dovolím si podotknout, že právě vaše koaliční vláda se ve vládním prohlášení zavázala k podpoře recyklačních technologií.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko

Nový projekt sarkofágu prý připraví DIAMO samo. To stejné DIAMO, které nedokázalo občanům Ostravy vyprojektovat a postavit za téměř čtvrt století ani oddělovací vzdušnou stěnu - díru ( příkop ) v zemi, která by zabránila šíření termické aktivity. Kdo zaplatí vzniklou škodu státu a pokuty ČIŽP udělené DIAMO za nezákonný postup (příloha č.4)? Kolik stály daňové poplatníky roky nic nedělání, odpisy strojů, statisícové platy vedení DIAMO?

Vážený pane ministře, veřejně popíráte fyzikální zákony tím, když deklarujete, že miliony tun hořící hlušiny nikomu neškodí a právě proto musíte postavit sarkofág za 3 miliardy korun. Tomu už nemůžete věřit ani Vy sám. Občané Ostravy přitom čtvrt století inhalují zplodiny z milionů tun hořící hlušiny. A to přesto, že existuje mnohem levnější a ověřené řešení, které můžete, ve velmi krátké době realizovat. Vedení DIAMO evidentně jedná nezákonně a vědomě lže, poškozuje nejen krvácející státní rozpočet, ale i zájmy občanů a jen hájí své vlastní cíle. Čím déle to bude trvat, tím déle bude vedení DIAMO placeno z daní občanů. Je Vám to jedno? Mně rozhodně ne! Nelze dále krýt vedení DIAMO a přihlížet, jak mění státní podnik na zločineckou organizaci a to vše za peníze daňových poplatníků. Rádi bychom Vás informovali, že všechny námi známé skutečnosti zasíláme prostřednictvím ústavních činitelů Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V případě, že skutečně máte zájem jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu občanů, nabízíme Vám společně s nezávislými odborníky a experty na danou problematiku otevřený dialog, směřující k rychlému a efektivnímu řešení sanace odvalu Heřmanice. Všechny uvedené podklady naleznete v odkazu:

Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. ODRA za rok 2019 (příloha č. 1)
Příloha č.2 Best Aviailable Technology Short
PROJEKT KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SANACE A REKULTIVACE ÚMTO – ODVAL HEŘMANICE (příloha č. 2)
Příloha č.3 náklady DIAMO oz.ODRA.xlsx
Příloha č.4 souhlas ministryně.PDF
Příloha č.5. ČIŽP pokuta_DIAMO.pdf
reklama
 
foto - Michalisko Jiří
Jiří Michalisko
Autor je zemědělec a myslivec hospodařící na Opavsku, je také autor petice Za odstranění odvalu Heřmanice (Ostrava) - na životech a zdraví Ostravanů taky záleží.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Jiří Michalisko: Hořící halda Heřmanice – kdo všechno to kryje? Jiří Michalisko: Jak jsme se pokoušeli domoci snížení škod zvěří na Opavsku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

12.9.2025 05:51
Vážený pane Michalisko. Otevřený dopis ministrovi měsíc před volbami je k čemu?
Odpovědět

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 66

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 20

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 44

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 57

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 31

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist