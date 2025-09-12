Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu od autora petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice - Ostrava
obracím se na Vás formou otevřeného dopisu, protože na mé předchozí žádosti o transparentní jednání ve věci sanace odvalu Heřmanice jste nijak nereagoval. Jak jistě víte, v současné době bylo zrušeno i výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace nesmyslného sarkofágu. Výsledek práce vedení DIAMO, jehož provoz stojí daňové poplatníky miliardy, je opět nula. Technické řešení sarkofágu bylo mezitím zcela zpochybněno renomovaným soudním znalcem.
Z bilance hmot dalšího následně vypracovaného projektu sanace s názvem PROB CZ, jehož autorem je DIAMO, (příloha č.2 strana 121 tabulka č .25) je evidentní, že v té době ve střední části odvalu, která je termicky aktivní, zbývalo sanovat maximálně 3,6 milionů tun hlušiny. Matematikou třetí třídy základní školy musíte dospět k závěru, že při zachování schváleného provozu by dnes sanace střední části byla dávno dokončena. Podle informací náměstka pro ekonomiku DIAMO o.z Odra náklady tohoto postupu sanace nedosahovaly ani 50 milionů korun ročně (příloha č.3). Celkové náklady sanace této oblasti by se tak pohybovaly maximálně v řádu stovek milionů korun, a nikoliv miliard korun, které na svůj projekt avizuje vedení DIAMO! Kdo má zájem na tom, aby to trvalo dalších deset let a stálo to miliardy? Občané, kteří Vás volili, jistě ne. Sanace mohla a může kdykoli pokračovat s minimálními náklady, což potvrdil i OBÚ. Jistě se shodneme na tom, že stovky milionů jsou méně než miliardy a hlušina, tedy kámen zbavený uhlí, už hořet nebude. Proč chce vedení DIAMO zbytečně vyhodit další miliardy?
V rozhodnutí toho času ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marty Novákové za ANO (příloha č.4), která rozhodla o pokračování sanace metodou, je jednoznačně uvedeno, že DIAMO vyhodnotilo tento postup sanace s využitím zařízení na odstraněním uhelné složky jako nejekonomičtější a nejekologičtější. Dovolím si podotknout, že právě vaše koaliční vláda se ve vládním prohlášení zavázala k podpoře recyklačních technologií.
Nový projekt sarkofágu prý připraví DIAMO samo. To stejné DIAMO, které nedokázalo občanům Ostravy vyprojektovat a postavit za téměř čtvrt století ani oddělovací vzdušnou stěnu - díru ( příkop ) v zemi, která by zabránila šíření termické aktivity. Kdo zaplatí vzniklou škodu státu a pokuty ČIŽP udělené DIAMO za nezákonný postup (příloha č.4)? Kolik stály daňové poplatníky roky nic nedělání, odpisy strojů, statisícové platy vedení DIAMO?
Vážený pane ministře, veřejně popíráte fyzikální zákony tím, když deklarujete, že miliony tun hořící hlušiny nikomu neškodí a právě proto musíte postavit sarkofág za 3 miliardy korun. Tomu už nemůžete věřit ani Vy sám. Občané Ostravy přitom čtvrt století inhalují zplodiny z milionů tun hořící hlušiny. A to přesto, že existuje mnohem levnější a ověřené řešení, které můžete, ve velmi krátké době realizovat. Vedení DIAMO evidentně jedná nezákonně a vědomě lže, poškozuje nejen krvácející státní rozpočet, ale i zájmy občanů a jen hájí své vlastní cíle. Čím déle to bude trvat, tím déle bude vedení DIAMO placeno z daní občanů. Je Vám to jedno? Mně rozhodně ne! Nelze dále krýt vedení DIAMO a přihlížet, jak mění státní podnik na zločineckou organizaci a to vše za peníze daňových poplatníků. Rádi bychom Vás informovali, že všechny námi známé skutečnosti zasíláme prostřednictvím ústavních činitelů Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V případě, že skutečně máte zájem jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu občanů, nabízíme Vám společně s nezávislými odborníky a experty na danou problematiku otevřený dialog, směřující k rychlému a efektivnímu řešení sanace odvalu Heřmanice. Všechny uvedené podklady naleznete v odkazu:Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. ODRA za rok 2019 (příloha č. 1)
Příloha č.2 Best Aviailable Technology Short
PROJEKT KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SANACE A REKULTIVACE ÚMTO – ODVAL HEŘMANICE (příloha č. 2)
Příloha č.3 náklady DIAMO oz.ODRA.xlsx
Příloha č.4 souhlas ministryně.PDF
Příloha č.5. ČIŽP pokuta_DIAMO.pdf
