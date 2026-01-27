https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-svoboda-technicka-novela-zakona-o-myslivosti-obsahuje-prekazky-k-regulaci-sparkate-zvere-i-reseni-vyskytu-jelena-siky
Jiří Svoboda: Technická novela zákona o myslivosti obsahuje překážky k regulaci spárkaté zvěře i řešení výskytu jelena siky

27.1.2026 | Jiří Svoboda |
Na ilustračním snímku jelen sika.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Donald Macauley / Flickr
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se obrátilo na ministra zemědělství s připomínkami k připravované technické novele zákona o myslivosti. Upozorňuje, že bez odstranění řady praktických a legislativních překážek nebude možné účinně regulovat přemnoženou spárkatou zvěř ani řešit problémy spojené s výskytem invazního jelena siky.
 
SVOL podporuje úsilí Ministerstva zemědělství o rychlé řešení problémů, které vznikly v souvislosti s účinností nového zákona o zbraních a střelivu od 1. ledna 2026 a se zařazením jelena siky na seznam invazních nepůvodních druhů EU. Zároveň však zdůrazňuje potřebu koncepčních změn zákona o myslivosti tak, aby odpovídal současné situaci, nepotlačoval práva vlastníků honebních pozemků a byl efektivním nástrojem, který řádně stanovuje mantinely pro hospodaření se zvěří v krajině.

Do avizované technické novely zákona o myslivosti SVOL žádá promítnout odstranění praktických překážek výkonu práva myslivosti, které jsou zásadní pro úspěšnou eradikaci jelena siky, zjednodušení administrativních úkonů spojených s lovem nenormované i normované spárkaté.

Mezi hlavní návrhy sdružení patří:

      • zjednodušení lovu spárkaté zvěře v honitbách, kde pro tyto druhy nejsou stanoveny minimální a normované stavy,
      • rozšíření možností lovu mimo dobu lovu v odůvodněných případech,
      • zrušení nebo zmírnění vybraných zákazů lovu, například zákazu lovu s využitím umělého osvětlení, zrušení zákazu lovu trofejové spárkaté zvěře v noci, zákazu lovu v blízkosti hranic honiteb či u slanisek,
      • odstranění legislativních chyb, které od roku 2026 znemožňují udělování výjimek pro společné lovy některých druhů zvěře,
      • zachování lovu za pomoci norníků jako účinného a kontrolovatelného nástroje regulace lišky obecné.

Dlouhodobě usilujeme o koncepční změnu zákona o myslivosti. Bez výše uvedených změn ale nebude ani avizovaná technická novela funkční. Věříme, že společným jednáním lze nalézt řešení, která budou ku prospěchu myslivecké praxe, vlastníků honebních pozemků i státu.

foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

