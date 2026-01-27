Jiří Svoboda: Technická novela zákona o myslivosti obsahuje překážky k regulaci spárkaté zvěře i řešení výskytu jelena siky
27.1.2026 | Jiří Svoboda |
Na ilustračním snímku jelen sika.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Donald Macauley / Flickr
Do avizované technické novely zákona o myslivosti SVOL žádá promítnout odstranění praktických překážek výkonu práva myslivosti, které jsou zásadní pro úspěšnou eradikaci jelena siky, zjednodušení administrativních úkonů spojených s lovem nenormované i normované spárkaté.
Mezi hlavní návrhy sdružení patří:
-
• zjednodušení lovu spárkaté zvěře v honitbách, kde pro tyto druhy nejsou stanoveny minimální a normované stavy,
-
• rozšíření možností lovu mimo dobu lovu v odůvodněných případech,
-
• zrušení nebo zmírnění vybraných zákazů lovu, například zákazu lovu s využitím umělého osvětlení, zrušení zákazu lovu trofejové spárkaté zvěře v noci, zákazu lovu v blízkosti hranic honiteb či u slanisek,
-
• odstranění legislativních chyb, které od roku 2026 znemožňují udělování výjimek pro společné lovy některých druhů zvěře,
-
• zachování lovu za pomoci norníků jako účinného a kontrolovatelného nástroje regulace lišky obecné.
Dlouhodobě usilujeme o koncepční změnu zákona o myslivosti. Bez výše uvedených změn ale nebude ani avizovaná technická novela funkční. Věříme, že společným jednáním lze nalézt řešení, která budou ku prospěchu myslivecké praxe, vlastníků honebních pozemků i státu.
reklama
Jiří Svoboda
Autor je předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Jiří Svoboda: SVOL zásadně nesouhlasí s částí novely, která se věnuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Jiří Svoboda: Navrhovaná novela zákona o ochraně přírody představuje silové pojetí ochrany přírody bez ohledu na hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel Jiří Svoboda: Stanovisko vlastníků lesů k připravované novele zákona o myslivosti
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk