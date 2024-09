Jiří Svoboda: Stanovisko vlastníků lesů k připravované novele zákona o myslivosti

DAG 10.9.2024 14:23

Jediný co je v podstatě důležité, to je sankce za nesplnění odlovu chtějí odbourat? Takže potvrzení toho, že jim jde jen o to, aby si mohli vytvořit svoje honitby a nemuseli se bavit s bezcennými bezzemky :))))

