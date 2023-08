Karel Kříž: Za Český svaz ochránců přírody říkám, že CHKO Soutok chceme

Otakar Pražák 8.8.2023 10:27 Reaguje na Michal Uhrovič

Ani vyhlášení "vyšší ochrany" nezastaví přirozené klimatické změny, které jsou pro celou oblast rozhodující. Vznikne nový byrokratický aparát, kde se jeho zaměstnanci začnou dohadovat zda bylo první vejce či slepice. Na Soutoku vznikaly časté střety mezi botaniky, ornitology a ichtyology. Nyní hrají prim entomologové, kvůli kterým se zásadním způsobem změní charakter hustého lužního lesa na les prosvětlený. V ochraně přírody je vždy něco za něco. Broukům to možná pomůže, ale například pro ohrožené skokany ostronosé to bude poslední hřebík do rakve. Všude se píše o tom jak se zvyšuje průměrná teplota a my ji na Soutoku budeme zvyšovat ještě víc. To už nebude žádný lužní les, nýbrž umělý park. No a to já nechci.

