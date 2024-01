Karel Kříž: Připravovaná novela zákona o myslivosti a postoj ČSOP

Jarek Schindler 22.1.2024 10:15 Reaguje na Antonín Zdráhala

Ono je potřeba se podívat kdo takové změny iniciuje a je to jasné. Řekl bych, že jedním z hlavních důvodů je snaha o oslabení či ještě lépe o likvidaci myslivecké spolkové činnosti. Rozdrobit jak to jen půjde. Malé honitby už nebudou věcí spolků ale pouze několika jednotlivců. Je to snaha mít co největší možnost zasahovat do myslivosti a to bez práce a jakékoliv osobní zodpovědnosti. Tyto eko oranizace prosazuji tzv. "Saskou metodu" řízení myslivosti. Tam jde snad zase pouze jen o likvidaci spolků které nahradí stát a vybraný jednotlivec. Akorát stát to zase bude stát nemalé peníze. To co si financovali myslivci bude při té Saské metodě platit stát. Navíc zaplatí i ten lov. Věškerá nadhodnota v podobě pro přírodu prospěšné práce, kterou myslivecké spolky svojí činností vytvářejí, je pro různé eko nepodstatná.

Mám takový dojem, že například ve Švýcarsku to funguje tak, že pokud se udrží stav zvěře na dohodnuté výši, platí se minimální, symbolický nájem.

