Otakar Pražák: CHKO Soutok nechceme

Dne 25. 7. 2023 zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR aktualitu s názvem Příprava návrhu CHKO Soutok ve finále . Nezaujatý člověk nabude dojmu, že na více než dvě stě padesáti jednání s představiteli samospráv, místních spolků, významnými vlastníky a hospodáři, různými institucemi v regionu a dalšími subjekty proběhlo vše hladce, a v cestě vyhlášení CHKO nic nestojí. Opak je pravdou.Ve zmíněné aktualitě AOPK chybí informace o tom, že svůj nesouhlas s vyhlášením CHKO vyjádřila Okresní hospodářská komora Břeclav, Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s., rybářské a myslivecké spolky, vlastníci pozemků, řada zemědělsky hospodařících subjektů včetně stovek občanů. Zamlčuje se také, že v současné době podepisují místní lidé Petici proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok. PDF soubor s peticí je k vyžádání na adrese peticesoutok@seznam.cz.

Osobně jsem se zúčastnil čtyř veřejných projednání záměru, a to v Týnci, Lanžhotě, Břeclavi a Lednici. Nesouhlas s vyhlášením CHKO Soutok vyjádřila různou formou většina zúčastněných občanů. Zástupci mysliveckých a rybářských spolků dokonce demonstrativně opustili jednací sál po půldruhé hodině jednání v Břeclavi. V úvodu veřejného projednávání v Lanžhotě vystoupila jedna starší paní a ptala se zástupců AOPK, proč chtějí vyhlašovat CHKO, když území, ve kterém dlouhá léta žije včetně lužních lesů nikdo neohrožuje, a už vůbec ne místní lidé, kteří celou oblast po staletí obhospodařují podle svých potřeb a zkušeností.

Výchozí dokument AOPK pro záměr vyhlášení CHKO Soutok obsahuje krátká pojednání o tom, proč je dosavadní uzemní ochrana nedostatečná, že je CHKO nejvhodnější způsob ochrany Soutoku, historii snah o vyhlášení CHKO, alternativy v podobě maloplošných zvláště chráněných území, proč není možná smluvní ochrana, včetně zajištění aktuální velkoplošné snahy o ochranu Soutoku.

Na veřejných jednání bylo zástupci AOPK nejčastěji slibováno, jak všechno bude jednoduší při projednávání žádostí, týkajících se ochrany přírody, jak snazší bude získávat dotace na všechno možné i nemožné, a jak pracovníci státní ochrany přírody budou ohleduplní k občanům a místním hospodářům. Při poslechu těchto „argumentů“ jsem si vzpomněl na historii, která negativně změnila naši krajinu a způsobila mizení kdysi hojných rostlin a živočichů.

Na počátku roku 1949 byla v Československu zahájena kolektivizace zemědělství. Proces kolektivizace spočíval v přesvědčování lidí o lepším hospodaření v družstevním kolektivu, než v hospodařením individuálním. Základem ke kolektivizaci se stal zákon č. 69 o jednotných zemědělských družstev z 23. února 1949. První paragraf tohoto zákona sděloval, že v zájmu blahodárného rozvoje zemědělského družstevnictví a odstranění dosavadní roztříštěnosti družstevní činnosti v zemědělství, jako dědictví minulosti, budou zakládána na podkladě dobrovolnosti jednotná zemědělská družstva, která mají přinést výhody pracujícím zemědělcům. Všichni dobře víme jak to dopadlo.

Paralelu snah o vyhlášení CHKO Soutok lze spatřovat především v tom, že také nyní státní úředníci, ohánějící se zákonem o ochraně přírody, přesvědčují soukromě hospodařící zemědělce o výhodách, které přinese nová CHKO, a že je to jediná možná cesta jak dosáhnout účinnější ochrany přírody před virtuálním nebezpečí, které by mohlo krajinu Soutoku ohrožovat. Reálné nebezpečí neexistuje. To dokazuje nesporně pozitivní hodnocení, na základě kterého se stala celá oblast součástí NATURY, a také řada platných zákonných institutů, jimiž je oblast navrhované CHKO dostatečně chráněna.

Jedním z impulsů snah vedoucích k vyhlášení CHKO Soutok se stala před dvěma lety petice, kterou podepisovali lidé náchylní otrocky přijímat překroucené zprávy z tisku o ohrožení tzv. Moravské Amazonie. Nepochopitelně se k nim přidali intelektuálové z ostrůvků přírodovědných kateder, velká část pracovníků v médiích, mnozí státní úředníci a politici včetně aparátčíků neziskových organizací.

Současnou Petici proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok, podepisují místní lidé, kteří požadují následující:

„My, níže podepsaní tímto s ohledem na stávající situaci při procesu směřujícímu k vyhlášení CHKO Soutok prostřednictvím této petice CHCEME, aby byl kompletně zastaven celý proces vyhlašování CHKO a zrušeny veškeré aktivity směřující k vyhlášení CHKO. Naprostá většina občanů a zájmových spolků všech dotčených obcí (Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Břeclav, Lednice, Podivín, Ladná, Přítluky, Rakvice, Nejdek, Bulhary, Nové Mlýny, Zaječí), kterých se plánované vyhlášení CHKO týká, se shodují na tom, že nebyl dosažen hlavní a zásadní cíl se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) – dosáhnout co nejširší shody pro realizaci procesu vyhlášení CHKO Soutok. Občanům, spolkům a vlastníkům dotčených pozemků nebyly předloženy žádné pádné argumenty opodstatňující aktivity vedoucí k vyhlášení CHKO Soutok. Místním spolkům nebyla na oficiální dopisy s dotazy doručena žádná odpověď. Celý tento proces nemá jednoznačné vědecké opodstatnění a je tak pouze experimentem, jehož důsledky bude plně vnímat až následující generace.“

