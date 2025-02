Otakar Pražák: Vyhlášení CHKO Soutok je podvod

Slavomil Vinkler 19.2.2025 06:48

Podvod to není. LČR prokazatelně hospodařily jinak nez staří lesníci a to k velké škodě biodiverzity.

Nicméně naopak je pravdou, že i "Moravská amazonie" a dosažení bezásahové péče je devastační a změnilo by zcela charakter starého lesa.

Je nutno nehospodařit moderně intenzivně, ale ani provozovat bezzásah. Co je třeba hodně obhospodařovat jsou louky a okraje lesů. Bylo by vhodné oboru doplnit o zubry, koně, tury.

