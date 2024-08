Otakar Pražák: Na Soutoku dělají úředníci hrubé chyby

Břetislav Machaček 4.8.2024 11:21 Reaguje na Emil Bernardy

Bohužel mám tytéž zkušenosti z údolí jedné řeky a jednoho CHKO.

Nechci je konkrétně jmenovat, abych je nepopudil a nezakázali

nám to málo, co nám dosud tolerují.

Louky v tom údolí kdysi obhospodařoval státní statek a před postavením tábora se kosily na krmení a seno. Kam nemohl traktor, tak jsme je kosili ručně kosami, aby se nepoškodily chráněné byliny. Prvé co se po privatizaci stalo bylo to, že ochranáři souhlasili s celoroční pastvou dobytka a s oplocením luk, které údolí rozdělilo nejen řekou, ale i oplocením. Následovaly podivné požáry polních táborových kuchyní a nařízení jejich likvidace

jako možné překážky v případě povodní. Důvod se našel a díky restitucí se navrátily lesy církvi, která je pronajala soukromé firmě, která část údolí i s turistickou stezkou oplotila, jako nepřístupnou oboru. Údajně kdysi nelegální chatu nahradili povoleným srubem za několik miliónů pro VIP lovecké hosty, ale přespat v lese nebo u řeky legálně je dnes iluzí.

No a CHKO? Tam záleží vždy na vedení CHKO, jak je radikální a

co povolí a co nikoliv. Jedno vedení je tolerantní, ale druhé

vás vyžene po 100 letech táboření z lomu, který jsme čistili

od křovin a vysoké trávy grátis a nyní to dělá za peníze občas

firma. Zatím nás tolerují na čistě soukromém pozemku pouze díky

toleranci místního ochranáře, který má ten úsek na starost.

Je to moudrý muž, který tvrdí, že má raději pár oficiálních

tábořišť, než stovky ilegálních a proč rušit ta stará roky

osvědčená místa bezpečná i z požárního hlediska. Co tak asi

chytne od táboráku ve starém lomu? Skály? Nebo klestí a souše

v okolí, které vždy shořely na hlídaném ohni? I ta námi kdysi udržovaná studánka sloužící trempům jako zdroj vody je dnes pouze močál, protože ji nemá kdo udržovat. Ale přestavbu nedaleké chaty ROH na hotel s bazénem a parkovištěm místo louky povolili a ještě spoluinvestovali vyasfaltování přístupové komunikace. Mi je jasné, že od trempů v lomu jim "všimné" nehrozilo, ale na otevření

hotelu bylo celé vedení CHKO včetně rodinných příslušníků. Ono

zřízení nového úřadu(CHKO nebo NP) je příležitostí mít stabilní

státní plat a možnost o něčem rozhodovat, což vždy přináší i

možnost řady jiných výhod jakými jsou i ty žranice hotelů v

CHKO, když jim vedení vyjde vstříc. Ono každá placená vlivná

funkce je lepší, než dělat totéž nezištně z pouhého přesvědčení.

Být to čestné funkce bez možnosti všimného, tak o ně zájem nebude

a ani o zřizování takových funkcí. Odtud vítr věje a stačí si

zapamatovat zastánce zřízení CHKO a NP a porovnat, kdo bude po

zřízení v jejich čele a jak se bude potom chovat.

