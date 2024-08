Otakar Pražák: Co je na Soutoku dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | RomanM82 / Wikimeda Commons Od r. 2007 je Soutok součástí evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok – Podluží v rámci programu NATURA.

Tohle rčení naznačuje jakési dvojí měřítko. Co je dovoleno jedné skupině nebo jedinci, není dovoleno druhým. V našem případě se jedná o morálku nejvyšších státních úředníků, kteří chtějí trestat rádoby poražené, zatímco stejné činy vlastních lidí potrestány nejsou.Ze svého desetiletého působení ve státní správě vím, že v ní pracující úředníci, kteří si myslí, že jejich názory jsou správné, ale připouštějí, že mohou existovat i stejně hodnotné názory jiné. Těch je menšina. Převažující většinu tvoří státní zaměstnanci, kteří také považují své názory za správné, ale jiné považují za zcela nepřijatelné. Těch je většina. Pokud se ti druzí dostanou k politické moci, domnívají se, že jiné než jejich názory jsou názory politických oponentů, které je třeba vyvracet a ukázat lidu tu správnou cestu.

Učebnicovým příkladem je počínání úředníků Agentury ochrany přírody a krajiny včetně Ministerstva životního prostředí na Soutoku, kteří se za každou cenu snaží prosadit své představy a zadaný politický úkol.

Příklad č. 1

Od r. 2007 je Soutok součástí evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok – Podluží v rámci programu NATURA. Podle ustanovení § 45c odst.5, zákona č. 114/1992 Sb., mělo Ministerstvo životního prostředí upozornit vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách, formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu, že jejich ochrana na dotčeném pozemku může být zajištěna smluvně. Ministerstvo však tuto zákonnou povinnost zcela ignorovalo.

Ani v r. 2023 nebyl záměr vyhlášení CHKO Soutok projednán v součinnosti s vlastníky pozemků, a to v rozporu s ustanovení § 39 odst.(1) zákona č. 114/1992 Sb., které zcela jasně stanoví, že ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků, tedy i těch pozemků, které mají být vyhlášeny za maloplošné či velkoplošné zvláště chráněné území. K 30. 9. 2017 bylo smluvně chráněno celkem 36 evropsky významných lokalit. U všech to šlo, pouze u Soutoku nikoliv. Pseudoargument Ministerstva životního prostředí, kdy jeho úředníci stále dokola poukazují na velký počet vlastníků, zákon nezohledňuje.

Příklad č. 2

V listopadu r. 2020 byla uzavřena tzv. Rámcová dohoda mezi Lesy ČR, s.p. a Agenturou ochrany přírody a krajiny. V ní se lesníci zavázali, že na ploše 700 ha dubových porostů na Soutoku (v naturovém území) postupně odstranění 40 % vzrostlých stromů, aby se tak vytvořilo vhodné prostředí pro jednu skupinu bezobratlých – saprofytických brouků. Tím vhodným prostředím má být prosvětlený les, kde v bylinném patře budou nahrazeny husté porosty kopřiv monokulturou babyky. Ve velmi krátkém čase vymizí z takto prosvětleného lužního lesa některé chráněné druhy obojživelníků a také hub, vázaných svým výskytem na zastíněná a vlhká stanoviště zapojených dubových porostů. Pikantní je na celé záležitosti skutečnost, že tohle všechno se obešlo bez naturového hodnocení a udělení výjimek z ochranných podmínek chráněných druhů obojživelníků a rostlin.

Vzpomínám si, když jsem jednomu zahrádkáři v Břeclavi, jehož pozemek se ocitl nějakým nedopatřením v naturovém území, vyřizoval stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k záměru vybudování králikárny na jeho zahradě. Krajský úřad nařídil zpracování naturového hodnocení záměru, za které zahrádkář zaplatil 11 000,-Kč.

Dalším ukázkovým příkladem je záměr vybudování obchvatu Břeclavi. Ředitelství silnic a dálnic počítalo se zahájením stavby v roce 2021 či o rok později. Právě v tu dobu měla nabýt účinnosti takzvaná kompenzační opatření. Trasa budoucího obchvatu vede zčásti územím chráněným soustavou Natura. Vykácený pás lesa ve vzácných přírodních lokalitách Niva Dyje a Soutok – Podluží bylo potřeba nejdříve nahradit na jiném území, a zajistit tak ochranu a životní podmínky pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Teprve až se ukáže, že jsou náhradní opatření funkční, může se kopnout do země. Píše se rok 2024 a stavba obchvatu je v nedohlednu.

V případě prosvětlování porostů lužního lesa na Soutoku bez udělených výjimek je zřejmé, že Agentura ochrany přírody a krajiny nahnala Lesy ČR, s.p. takzvaně „v polobotkách do vody“, protože převážnou část odpovědnosti za nepovolený zásah do naturového území a biotopů chráněných druhů rostlin a živočichů ponese jmenovaný státní podnik.

Příklad č.3

Lanžhotský spolek Soutok Moravy a Dyje z.s. podepsal dne 20. 11. 2023 s Ministerstvem obrany smlouvu o koupi bunkru (za celkovou částku 370.500,-Kč), který byl součástí pevnostního systému vybudovaném v letech 1935–38 na území Československé republiky. Prakticky ve stejném období Agentura ochrany přírody a krajiny sděluje Ministerstvu obrany, že: „Bunkr leží na území aktuálně vyhlašované chráněné krajinné oblasti Soutok, a konkrétně by měl být zařazen do I. zóny odstupňované ochrany přírody. Pozemek p. č. st. 1762 byl také zařazen do nově vznikajícího maloplošného chráněného území, národní přírodní rezervace (dále jen NPR) Lanžhotské pralesy. Vyhlašovací proces NPR byl ze strany MŽP oficiálně zahájen v říjnu 2019 a platí zde předběžná ochrana“. Lež jako věž, protože předběžná ochrana platí pro vyhlašovaná zvláště chráněné území nejdéle dva roky, a ani o den déle (§40 odst.5, zák.č.114/1992 Sb.). Agentura ochrany přírody a krajiny ve své sdělení dále uvádí: „Jak v případě prvních zón CHKO, tak v případě NPR se jedná o území, která jsou z pohledu ochrany přírody a krajiny velmi významná“.

Ochranou přírody se zabývám po větší část svého života, a nedovedu si představit, čím může být bunkr tak výjimečný. Přesto do celé transakce „hodilo vidle“ Ministerstvo financí, které dne 23. 4. 2024 neschválilo převod předmětného majetku ve prospěch spolku Soutok Moravy a Dyje z.s., přesto, že již zaplatil Ministerstvu obrany zálohu ve výši 10.000,-Kč.

Veřejná projednání záměru vyhlášení CHKO Soutok proběhla v Lanžhotě v závěru léta 2023, a poté o rok později. Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ujišťovali občany Lanžhota, že pro ně vyhlášení CHKO Soutok nic neznamená, a nic se jim zakazovat nebude. Uvedený příklad svědčí o tom, že realita je úplně jiná.

Příklad č.4

Podle § 40 odst.4, zákona č.114/1992 Sb. bylo povinností Ministerstva životního prostředí rozhodnout o došlých námitkách proti záměru vyhlášení CHKO Soutok do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Námitky podalo minimálně 50 fyzických a právnických osob, přičemž ani jedna z nich nebyla v zákonem stanovené termínu vyřízena. Při veřejném projednání v Lanžhotě se ministerský úředník vymlouval na nedostatek úředníků. Tuto, téměř trapnou okolnost, však zákon nezohledňuje!

Příklad č.5

V rámci probíhajícího správního řízení o záměru vyhlášení CHKO Soutok není Agentura ochrany přírody a krajiny účastníkem řízení ve smyslu správního řádu. Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody vykonává tato organizace pouze na území chráněných krajinných oblastí a území maloplošných zvláště chráněných území v kategorii národní, pokud se nenachází v národním parku. Z výše uvedeného však vyplývá, že svým vystupováním a zasahovaní do průběhu správního řízení o záměru vyhlášení CHKO Soutok hrubě porušuje uvedená instituce zákon o správním řízení. Vůbec se však tomu nedivím. Převažujícími zaměstnanci uvedené organizace jsou většinou biologové specializovaných oborů, kteří se velmi neradi věnují úřednické práci. Stále v nich převládá přesvědčení, že na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků mají vykonávat jinou práci, než běžnou a společensky ne zrovna uznávanou úředničinu. Mnohé z nich znám osobně a nestačím se divit k jakým praktikám se uchylují jenom proto, aby splnili politický úkol jednoho ministra a jeho podivné administrativy.

Možná, že proto také Senát Parlamentu České republiky přijal dne 20. srpna 2024 usnesení k petici „Proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“, kterým doporučuje Ministerstvu životního prostředí, vzhledem k dořešení sporných bodů při řízení o vyhlášení CHKO Soutok, odložit plánovanou účinnost předpisu o zřízení CHKO Soutok o půl roku, tedy z 1. 1. 2025 na 1. 7. 2025, a to vzhledem k počtu podaných námitek.

