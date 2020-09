Karel Zvářal: Architektonické pasti – tichý zabiják ptáků

Foto | Karel Zvářal Starý typ sloupu s často odkrytou hlubokou šachtou.

Nemálo papíru bylo popsáno o tomto šlendriánu, kdy lidská hloupost a lhostejnost zabíjí. Jestli pro něco platí pořekadlo o házení hrachu na stěnu, tak pro dané téma zcela nepochybně. V následujících příspěvcích se může širší veřejnost seznámit s problematikou, která se objevovala dříve na stránkách ornitologických periodik, avšak kýžený efekt se stále nedostavuje. Snad vyhlášení Záchranného programu pro sýčka povede k potřebným změnám v legislativě, a potažmo i k omezení zcela zbytečné mortality ptáků.

Smyslem tohoto článku je především upozornit řadového občana na nebezpečí, která přináší běžná zástavba našim ptákům. Protože zejména tam může „obyčejný člověk“ učinit opatření, kam oko úředníka nedohlédne. A jelikož je to problematika poměrně obsáhlá, rozdělíme ji na dvě části (pokračování).

Foto | Karel Zvářal Foto 2 - Bezpečnější typ sloupu, kde šachta je zakrytá a riziko zásahu proudem podstatně nižší.

Vertikální dutiny – komíny, šachty, okapy a sloupy

Foto | Karel Zvářal Foto 3 - Podzemní část sloupu je často s vodou či blátem, což efekt pasti umocní.

Duté betonové sloupy staršího typu (foto 1) mají mít navrchu betonovou nebo plastovou krytku. Betonové kloboučky drží na sloupech nepoměrně lépe, než „moderní“ plastové. Protože jsou lehounké, odfoukne je snadno vítr. Odkryje se tak hluboká dutina sloupu, kde doupní ptáci hledají místo pro zahnízdění, podobně jako činí v přirozených stromových dutinách. Dutina sloupu se směrem dolů rozšiřuje až na 17 – 23 cm, přičemž nahoře má průměr okolo 8 – 10 cm (foto 3). Pod zemí bývá často voda, nebo stačí jen bláto, do které když pták spadne, nemá nejmenší šanci se pomocí křídel a drápů dostat zpátky. Sloup je uvnitř hladký, takže i tak bývá nezdolnou překážkou.Zde je nutno vyzdvihnout ochotu ke spolupráci ze strany správce energetických sítí (E.ON), protože v posledních letech instalované sloupy (foto 2) řeší nejen minimalizaci pravděpodobnosti usmrcení ptáků proudem, ale i zmiňovaná nebezpečná dutina je zakryta kovovou částí sloupu, čímž je pro ptáky nepřístupná.

U nás se průzkum interiérů sloupů neprováděl, ale například ve Francii, kde mají totožný typ, po prohlídce několika set sloupů s pozitivními nálezy spočítali, že v celé zemi mohlo takto uhynout přes 218 tisíc sýčků! Podobně i ve Španělsku provedli prohlídku nedávno instalovaných dutých kovových sloupů kolem železnic a našli velké množství uhynulých dutinových ptáků. Rovněž v USA našli v dutých sloupech přes 200 ptáků 45 druhů. Zdá se tedy, že tato problematika má globální charakter a je nutno ji řešit se vší odpovědností.

Foto | Karel Zvářal Foto 4 - Starý cihlový komín s ochranným košem.

Foto | Karel Zvářal Foto 5 - Úzký komín s ochrannou mřížkou.

Není známo, jak velká mortalita ptáků byla v dřevních kamenných či cihlových komínech, ale nějaká byla určitě, neboť ji naši předkové řešili instalací košů na komín (foto 4). Možná se k tomu rozhodli poté, co našli sovu uhynulou spíše hlady, protože z prostorného cihlového komína pták většinou dokáže vylézt, často se však udusí kouřem při zatápění. Co se jim stává osudným, je vyvložkování azbestovou rourou, kde napojení na původní cihlový komín představuje nepřekonatelnou bariéru. Na takto upravené komíny tedy ochrana v podobě stříšky či mřížky (foto 5) každopádně patří, žel, je jimi ošetřena jen nepatrná část komínů.

Foto | Karel Zvářal Foto 6 - Oběti nezakrytého komína lesní chaty.

Majitele většinou ani nenapadne při nálezu vrabce, sýkory či sovy „kvůli jednomu ptákovi“ problém řešit. A to je právě chyba, neboť komínů jsou stovky či spíše tisíce v průměrné obci, a proto takto naředěné ztráty se jeví jako zanedbatelné. Více tento problém je zřetelný u lesních samot či chat, kde se někdy nachází až desítky uhořelých či uhynulých ptáků (foto 6). Například Diviš (1996) našel v jednom komínu lesní chaty 25 puštíků obecných, autor se v chatových oblastech Zlínska dostal během několika let výzkumu (dotazování) na 180 uhynulých puštíků (plus 3 sýčci). Proto by takto měly být ošetřeny všechny komíny, stejně jako se zakrývají horizontální šachty – a to právě z důvodu, aby v nich nehnízdili ptáci, nejčastěji vrabci (obr. 7).

Jaký to paradox, když v (bezpečných) horizontálních šachtách ptákům hnízdit nedovolíme – a (smrtící) vertikální necháme přístupné!?!

Nejinak by tomu mělo být i u jiných svislých rour, tj. svodů deště a WC stupaček. I zde je k dispozici ochrana normovaným plastovým košíkem proti spadu listí, větviček, balonů či sáčků, které potom ucpávají kanalizaci (foto 8). Je snad zřejmé, že při použití plastových košíků u okapových rýn či střešních odtoků je nutno občas žlaby či střechu vymést, aby se předešlo přetékání vody vrchem. U stupaček je navíc ten problém, že bývají někdy zpočátku vodorovné, až po cca půl metru se zalomí dolů. Ptáky plast tolik neodrazuje jako lesklý (zvonivý) kov, před kterým mají instinktivní nedůvěru.

Foto | Karel Zvářal Foto 7 - Horizontální šachty bývají „paradoxně“ proti hnízdění ptáků zabezpečeny...

Vodorovná „větrací“ plastová roura stupačky zalomená dolů (foto 9) představuje „ideální“ živolovku. Ke své škodě se chycení ptáci ve tmě neozývají („nevolají o pomoc“), čímž je jejich osud zpečetěn. Proto by takové roury měly být zamřížkovány či zalomeny dolů už na vstupu (foto 10), aby se eliminoval jejich smrtící účinek. Výhod plastových rour využívají někde při ochraně budek proti predující kuně, která se na hladkém povrchu neotočí směrem do roury, kdežto pták do otvoru přistát může.

Foto | Karel Zvářal Foto 8 - Plastový košík pro zachycení nečistot na střeše brání i úhynu ptáků, zejména mláďatům.

Vertikální roury fungují jako past také v místech, kde už žádnou užitnou funkci nemají a jsou jen dočasně uloženy nastojato. To se týká především plechových rour k fukaru, které na půdách družstev představují zejména pro synantropní sovy smrtelné nebezpečí. Smutným rekordem je 28 koster sov pálených nalezených v jedné rouře, přičemž nižší počty byly zaznamenány ve značném množství jiných případů. Sova chce zřejmě dosednout na plošinku „sloupu“, jenže ten je dutý a hladký, takže pták propadne dolů, odkud již nedokáže vylézt, jelikož plech mu neumožní použít ani drápy. Zde k eliminaci smrtícího účinku pastí stačí rouru položit na zem horizontálně.

Foto | Karel Zvářal Foto 9 - Plastová šachta odvětrání stupačky WC je ptákům volně přístupná „past“.

Problematika smrtících pastí je podrobně popsána v Záchranném programu pro sýčka, který byl letos schválen. Pozornost bude především upřena k lokalitám, kde poslední sýčci přežívají. Jelikož dříve se hojně vyskytoval na podstatné části území naší země, bude nutné postupem času i na dosud neobsazených místech provést technické úpravy, které jeho výskyt limitují.

Foto | Karel Zvářal Foto 10 - Správně řešená roura proti úhynu ptáků (vstup zahnutý dolů).

Záměrem tohoto textu je napomoci potřebným změnám, neboť se jedná o nepříliš nákladná opatření, která při dobré vůli jdou provést už dnes. Tím by se návrat kdysi hojné sovičky značně urychlil, a toto zabezpečení pomůže například i vrabcům, sýkorám či sovám páleným a puštíkům.

Můžeme si jen přát, aby k řešení této problematiky přistoupili kompetentní pracovníci a uvědomělí občané co nejdříve, a nečekali, až k nim dorazí pokyn z ministerstva.

