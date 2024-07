Katarína Svitková: Budou ve městech „klimatická útočiště“? Česko se musí při adaptaci na vedra inspirovat u zkušených jihoevropských zemí

Jaroslav Řezáč 15.7.2024 12:55

ono tyhle " parády" provádět je možné, ale nejdříve bychom měli definovat obce a města které na ty projekty dosáhnou. 6250 obcí a měst je příliš mnoho a bylo by fain zkrátka říct, že obce co mají pod 500 obyvatel dostanou pendrek.

K tomu by mělo být uzpůsobeno i financování, tedy posílit ORP města.

V krajských městech žije cca 30% obyvatel, což netvrdím, že by to mělo být víc ale jestli mají lidi být v regionu v kterém se narodili a dávat jim obživu a služby, není možné financovat malé obce, které by nejraději měli infrastrukturní služby jako město. Na to dávat peníze kde žije pár stovek obyvatel nedává smysl.

I tak slučování a společenství nedávají zasetakový smysl, možná organizačně ale jinak ty velké katastry s málo obyvateli nikam nezmizí, jen se " přelakuje" a výsleek je stejný.

Mohou být obce s alternativními způsoby soužití.



