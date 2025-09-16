https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/klimaticka-koalice-klimaticka-krize-nesmi-pred-volbami-zustat-v-pozadi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Klimatická koalice: Klimatická krize nesmí před volbami zůstat v pozadí

16.9.2025
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | NASA / Flickr
Klimatická krize má už dnes ničivé dopady po celém světě – od rostoucího počtu obětí extrémního počasí po rozsáhlé škody, které zasahují celé komunity a ohrožují jejich obživu, například v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Nedávná vědecká studie ukázala, že vlna veder, která koncem letošního června zasáhla Evropu, si vyžádala nejméně 2300 obětí ve dvanácti velkých městech. Téměř dvě třetiny z nich lze podle výzkumu přičíst přímo důsledkům klimatické změny. S podobnými projevy extrémního počasí se potýká i Česko – v polovině září 2024 zasáhly většinu našeho území povodně, které si vyžádaly šest lidských životů, způsobily škody na majetku v hodnotě několika desítek miliard korun a donutily k evakuaci tisíce lidí.
 
Přesto zůstává klimatická krize v českých médiích spíše na okraji. Její projevy bývají často prezentovány jako izolované jevy, bez propojení se širším kontextem klimatické změny. Události jako extrémní počasí, zdražování energií nebo zdravotní rizika pak postrádají ukotvení v souvislostech, které by veřejnosti umožnily pochopit jejich skutečné příčiny, možná řešení a přínosy přijatých či navrhovaných opatření. Dlouhodobá pozorování environmentálních nevládních organizací ukazují, že mediální pokrytí často upřednostňuje politickou perspektivu před odbornou a občanskou a chybí dostatečná korekce nepřesných či zavádějících tvrzení.

V období před podzimními volbami je klíčové, aby environmentální témata dostávala v médiích odpovídající prostor. Zvládnutí klimatické krize je jednou z největších výzev současnosti – ovlivňuje zdraví obyvatel, ekonomiku i dostupnost základních služeb. Opomíjení této reality přináší vysoké ekonomické i společenské náklady, které budou v dlouhodobém horizontu mnohem vyšší než investice do klimatických opatření.

Jako environmentální nevládní organizace dlouhodobě upozorňujeme na konkrétní rizika spojená s nečinností i na dostupná řešení, jež mohou podpořit spravedlivou transformaci a odolnost společnosti. Věříme, že věcnou a informovanou veřejnou diskusi mohou výrazně posílit média, pokud budou tato témata pokrývat pravidelně, v souvislostech a s důrazem na ověřené informace.

Součástí debaty musí být i odpovědnost fosilních korporací, které dlouhodobě profitují, zatímco náklady klimatické krize nesou občané. Firmy jako EPH či Sev.en vydělaly v době energetické krize rekordní částky, ale na tzv. windfall tax přispěly jen minimálně. Právě proto je klíčové, aby finanční odpovědnost a zdanění fosilních korporací stály v popředí veřejné debaty a média se politiků/ček i kandidátů/ek na jejich postoje aktivně ptala.

Předvolební debaty a rozhovory představují ideální prostor k zaměření médií na dopady klimatické krize na zdraví a prosperitu obyvatelstva či na to, jak politici/čky hodlají čelit rostoucím nákladům spojeným s krizí. Mezi otázky, které environmentálním organizacím v mediálním prostoru chybí, patří snižování závislosti na fosilních palivech, spravedlivá transformace, posílení energetické soběstačnosti, plnění klimatických závazků, řešení energetické chudoby a systémové změny v oblasti potravin a energie. Je zásadní, aby média přinášela jasné odpovědi na tyto otázky, a umožnila tak lidem co nejlépe porozumět výzvám klimatické krize. Přílohou tohoto textu je seznam expertek a expertů, na které se mohou média v souvislosti s těmito tématy obracet.

reklama
 
Klimatická koalice

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Fotovoltaické panely Foto: Depositphotos Analýza: Solární energie pokryla větší procento spotřeby elektřiny v ČR než loni Student dělající si poznámky Foto: Depositphotos Italské děti se vrací do škol, které řeší, jak vyučovat v horku, píše AFP Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 88

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 82

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 25

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Diskuse: 37
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist