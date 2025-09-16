Klimatická koalice: Klimatická krize nesmí před volbami zůstat v pozadí
V období před podzimními volbami je klíčové, aby environmentální témata dostávala v médiích odpovídající prostor. Zvládnutí klimatické krize je jednou z největších výzev současnosti – ovlivňuje zdraví obyvatel, ekonomiku i dostupnost základních služeb. Opomíjení této reality přináší vysoké ekonomické i společenské náklady, které budou v dlouhodobém horizontu mnohem vyšší než investice do klimatických opatření.
Jako environmentální nevládní organizace dlouhodobě upozorňujeme na konkrétní rizika spojená s nečinností i na dostupná řešení, jež mohou podpořit spravedlivou transformaci a odolnost společnosti. Věříme, že věcnou a informovanou veřejnou diskusi mohou výrazně posílit média, pokud budou tato témata pokrývat pravidelně, v souvislostech a s důrazem na ověřené informace.
Součástí debaty musí být i odpovědnost fosilních korporací, které dlouhodobě profitují, zatímco náklady klimatické krize nesou občané. Firmy jako EPH či Sev.en vydělaly v době energetické krize rekordní částky, ale na tzv. windfall tax přispěly jen minimálně. Právě proto je klíčové, aby finanční odpovědnost a zdanění fosilních korporací stály v popředí veřejné debaty a média se politiků/ček i kandidátů/ek na jejich postoje aktivně ptala.
Předvolební debaty a rozhovory představují ideální prostor k zaměření médií na dopady klimatické krize na zdraví a prosperitu obyvatelstva či na to, jak politici/čky hodlají čelit rostoucím nákladům spojeným s krizí. Mezi otázky, které environmentálním organizacím v mediálním prostoru chybí, patří snižování závislosti na fosilních palivech, spravedlivá transformace, posílení energetické soběstačnosti, plnění klimatických závazků, řešení energetické chudoby a systémové změny v oblasti potravin a energie. Je zásadní, aby média přinášela jasné odpovědi na tyto otázky, a umožnila tak lidem co nejlépe porozumět výzvám klimatické krize. Přílohou tohoto textu je seznam expertek a expertů, na které se mohou média v souvislosti s těmito tématy obracet.
