Kolektiv autorů: Stromy zase ostrouhaly – úkol trvá

17.9.2025
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Arpingstone / Wikimedia Commons
Stromy hrají klíčovou roli v adaptaci měst na změnu klimatu. V letních vedrech pomáhají ochlazovat okolí, zlepšují zadržování vody, zachytávají prach a tlumí hluk, poskytují útočiště pro městskou faunu. Stromy v ulicích prostě potřebujeme, a je proto nejvyšší čas, aby získaly větší ochranu. Naším společným úkolem je co nejvíce vzrostlých stromů v obcích a městech zachovat a v případě kácení získat vždy odpovídající náhradu.
 
Pokud dnes developer kvůli stavbě pokácí strom, pravidla pro náhradní výsadbu nejsou dostatečně jasná a závazná. Navíc nedisponuje-li obec vhodnými pozemky, kam nové stromy vysadit, náhradní výsadba se většinou nekoná. Stromy tahají za kratší konec provazu i v případě soutěže o místo v ulicích při umisťování technické infrastruktury.

Tohle všechno měla změnit dlouho připravovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle návrhu schváleného vládou mělo být každé kácení stromů, které je nezbytné kvůli stavebním aktivitám, kompenzováno. A to buď výsadbou nových stromů v obci, nebo finančním příspěvkem do obecní pokladny, případně kombinací obojího. Důraz byl kladen také na péči o nově vysazené stromy, která měla trvat vždy minimálně pět let. Toto opatření mělo zajistit, aby stromům byla po výsadbě zajištěna průběžná péče a měly tak lepší šanci na přežití. Peníze z příspěvků za pokácené stromy měly být využívány výhradně k nové výsadbě a zlepšování podmínek pro vitální růst dřevin v obci.

Návrh vzbuzující oprávněné naděje obcí, že nebudou bez náhrady přicházet o potřebnou zeleň a získají dodatečný zdroj pro nákladnou péči o stromy, se ve sněmovně dostal až před brány závěrečného hlasování, tzv. třetího čtení. Jak už je ale po posledním zasedání sněmovny jasné, tady svou legislativní pouť také skončil. Je obrovská škoda, že padl za oběť obstrukcím opozice ve sporu o vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko, což byla součást stejné novely zákona.

Slabou náplastí nám může být snad jen to, že z rozhodnutí vlády byly souběžně zahájeny práce na zásadní novele technické normy o ochraně dřevin při stavební činnosti. Ta by měla vymezit mantinely pro projektanty i stavebníky při plánování a provádění výkopů v blízkosti stávajících stromů, pohybu těžké techniky nad jejich kořenovým prostorem a dalších zásazích, které mohou zdraví stromů v ulicích fatálně ohrozit. Ve hře je stále také možnost zvětšení minimální šířky výsadbového pásu pro nové stromy z 1 na 1,5 metru, který se vymezuje při zásadnějších rekonstrukcích ulic, což prosazuje ministr životního prostředí v rámci novelizace stavební vyhlášky. Oba procesy však zatím nejsou u konce, takže se pořád ještě pohybujeme pouze v kategorii „naděje“.

Úkol postarat se, aby stromy v ulicích našich měst a obcí požívaly patřičné ochrany a každé nevyhnutelné kácení bylo řádně kompenzováno, tedy nadále trvá. A ačkoli se to může zdát jako pověstná „třešnička na dortu“, není tomu tak. Nejen proto, že se naše města bez stínu v horkých letních dnech stávají těžko obyvatelnými. Je tedy důležité, aby nová vláda vzešlá z blížících se voleb, navázala na projednávání připraveného a prodiskutovaného návrhu a dotáhla jeho schválení tentokrát až do konce.

Martin Ander, Nadace Partnerství
Marcela Klemensová, Sdružení Arnika
Petra Kolínská, Zelený kruh

Kolektiv autorů

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
