Michal Křivohlávek: Města se připravují na další parné léto. Nově je k dispozici balíček podpory pro vnitrobloky

Uprostřed zimy by se mohlo zdát, že parné léto je nenávratnou minulostí. Opak je však pravdou. Na přelomu roku spolek Bieno publikoval systém podpory , který umožní městům zlepšit někdy obtížně uchopitelné vnitrobloky. A zlepšit mikroklima pro příští vlny veder.Vnitrobloky najdeme ve všech větších a středních městech Česka. Jsou to plochy, které přiléhají k bytovým domům a jejich rezidenti k nim mají vztah. Nebo zatím nemají, ale mohli by mít. Tyto plochy mohou být soukromé i veřejné. Města přímo spravují odhadem až pětinu z nich. Někdy to jsou celé vnitrobloky, jindy jejich části. Pokud mají být plnohodnotnou součástí městského prostoru a ne periferiemi uprostřed města, je potřeba jejich rozvoji pomoci. Podpora místní samosprávy a úřadů je velmi důležitá.

Bieno radí, jak s vnitrobloky na radnicích pohnout. Téma vnitrobloků totiž zasahuje hned do několika gescí a je potřeba si mezi nimi udělat jasno. Spolek například navrhuje uspořádat Radniční fórum a vyříkat si, co kdo již dělá. Existuje řada osvědčených nástrojů. Základem je aktivní politická podpora, ale město může také uspořádat exkurze do živých míst, připravit databázi odborníků a realizátorů nebo spustit osvětovou kampaň „Dvorek roku“. A samozřejmě může začít s obnovou na pozemcích patřících zcela nebo částečně městu.

Peníze až na prvním místě, tvrdí současná glosa. Realizace obnovy vnitrobloku může být drahá i levná a může čerpat z vašich vlastních zdrojů nebo se posílit o granty a dotace. Náklady mají několik částí. Samotná příprava projektu zpravidla zabírá dost času a zdrojů, stejně tak participace obyvatel, která je podmínkou kladného přijetí. Koncepční návrh projektu by měl zpracovat zkušený architekt či krajinný návrhář. Dobrou zprávou je, že obnova vnitrobloku může postupovat po etapách nebo se může cíleně zaměřit na doplňování jednotlivých prvků. Ve vnitroblocích také bývají k dispozici původní prvky - lze tak znovu vrátit k užívání kamennou dlažbu nebo třeba vhodně obnovit klasické prolézačky pro děti.

Rádi byste začali, ale nevíte jak? Zmapujte si místa, která mají hodnotu. Mapováním můžete získat: přehled, které lokality žijí již dnes nebo místa, která by podle obyvatel stálo zato k životu probudit. Na stránkách www.vnitrobloky.cz/samosprava se můžete seznámit s podrobným materiálem. Měl by vám pomoci k proměně vnitrobloků ve vašem městě v živé zelené oázy!

