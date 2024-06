Křivoklátské obce: Chceme transparentní vypořádání připomínek k Národnímu parku Křivoklátsko

Břetislav Machaček 23.6.2024 08:57

Mám pouze obavu, že arogance 108 vlády došla už tak daleko, že samosprávy

nic nezmohou. Časem ale skutečné důvody zřízení NP i přes odpor místních

vyplavou na povrch a bylo by na čase začít trestat i politiky za to, co

pro ně zatím není trestné.

