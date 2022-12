Ladislav Miko: V Montrealu jsme vyjednali průlomovou dohodu o ochraně biodiverzity

Jaroslav Řezáč 23.12.2022 08:32

Ono by spi zajímalo, jak chtějí ty herbicidy, fosfáty, pesticidy dostat z půdy a potravního řetězce. To svinstvo, co zemědělci používají jíme všichni.

Jak chtějí chránit řeky, aby se do nich nedostávali drogy, fosfory, antidepresiva, psychoanalgetika, barviva a řeky konečně přestaly být chemickou stovkou

Odpovědět