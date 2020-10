Ladislav  Miko: První dojmy z nové evropské zemědělské politiky? Zásadní změna se nekoná

Foto | Albrecht Fietz / Pixabay Žádná zásadní změna kursu evropské zemědělské politiky se pro roky 2020 - 2027 zřejmě nekoná.

Návrh společné zemědělské politiky ze strany Evropské komise sledoval soulad s mnoha dokumenty a cíli EU: se strategickými cíli v rámci Zelené dohody pro Evropu (která je velmi ambiciózní), se strategií Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) a se strategií na ochranu a podporu biodiverzity. Byl v něm rovněž kladený důraz na řešení klimatických cílů.

Evropský Parlament bývá tradičně místem, které kritizuje Evropskou komisi za nižší ambice a místem, kde se ambice "navyšují". Naopak Rada EU obvykle přináší různost pohledů ze strany členských zemí a míru ambicí pravidla snižuje (tzv. "vrací zpátky na zem"). Tentokrát se ale zdá, že ve smršti pozměňovacích návrhů dokázala zemědělská lobby už v Parlamentu prosadit změny, které v důsledku nejspíše znamenají výrazné omezení reformního charakteru i ambicí původního návrhu.

Prošlo zvýšení povinné alokace peněz do I. pilíře na 60 %, přičemz se omezily podmínky pro vyplácení těchto peněz. Ekoschémata, která mají zajistit soulad s cíli Zelené dohody pro Evropu, se většinově přesunula do dobrovolných nástrojů. Zastropování se nakonec uchovalo, ale v omezenější podobě, než bylo navrženo.

Cíle k alokaci financí do priorit klimatického programu a podpory biodiverzity jsou formálně zachovány, avšak přinejmenším u některých opatření jsou technicky definovány tak, že vyžadují méně úsilí (například menší podíl území vyčleněných pro podporu biodiverzity, navíc se započtením pícnin, které váží atmosférický dusík).

Je třeba si uvědomit, že jde samozřejmě o první krok v procesu, toto je pouze schválená vyjednávací pozice Evropského parlamentu. Z diskuse v Radě EU ovšem vyplývá podobný trend, a tak nelze očekávat, že v dohadování (tzv. trialogu), kde už Evropské komise nemá možnost návrh posouvat nebo upravovat, a pouze má roli "honest brokera", tedy zprostředkovatele dohody mezi Parlamentem a Radou, by se ambice zpátky zvýšila.

To je výrazným zklamáním pro všechny, kteří očekávali novou, reformní a ambiciózní zemědělskou politiku, která se bude víc věnovat podpoře toho, co v zemědělské krajině dnes chybí nebo eroduje. Chybí i výraznější podpora pro menší zemědělce, biologické systémy hospodaření a tak dále.

Dá se říci, že žádná zásadní změna kursu se vlastně nekoná, alespoň podle současné podoby návrhu. Úpravy jsou opět spíše drobné a evoluční a nejspíš velké (a potřebné) změny v zemědělské krajině samy o sobě nepřinesou.

To, že zůstávají v platnosti obecně definované cíle a strategie (byť se do zemědělské politiky jako povinné přetavily jen minimálně), znamená jediné. Bude záležet na jednotlivých členských státech a jejich strategických plánech, zda půjdou do potřebných opatření, byť budou v kolonce "dobrovolná" v daleko větší míře než doposud. Členské státy budou mít tedy velkou míru odpovědnosti v tom, jak nastaví svoji domácí zemědělskou politiku a finanční podporu.

Těžiště zápasu o pozitivní změnu se tím zřejmě přesune na národní úroveň. Nová Společná zemědělská politika EU tomuto trendu sice nebude bránit, ale v této podobě ani dostatečně nepomůže. Uvidíme, jak bude vypadat výsledná podoba po diskusi Parlamentu s Radou. Pro tuto chvíli pociťuji i sám za sebe značné zklamání z podoby Společné zemědělské politiky z minulého týdne, který pozměnil podle mého pohledu velmi dobrý a ambiciózní návrh Evropské komise.

