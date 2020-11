Laura Otýpková: MŽP odmítlo připomínky. Podpora pro komunitní energetiku má být nízká

Pavel Hanzl 11.11.2020 09:10 Reaguje na

Protože s koronáčem jde celá Evropa do krize.

A pokles ekonomiky může vyvolat sestupný spirálový jev, kdy nedostatek kupní síly u lidí vyvolá další pokles výroby, ten další oslabení poptávky atd. atd.

A tahle civilizace je postavena na ekonomickém růstu.

Takže ekonomové vymysleli, že mohutným nalitím financí právě do energetiky udrží nezaměstnanost a výkon, tím se přebuduje celá energetika na levnější a čistší, což taky pomůže celosvětovému klimatu i celkově ŽP. Prostě systém zvaný win-win-win.

Ovšem to vytváří dost gigantický dluh.

Má to svoji logiku a já odmítám soudit, jestli je to dobře nebo špatně.

Problém je ale u nás zcela zásadní, protože my toho nejsme schopni efektivně využít, finance z velké části spadnou do černé díry korporací a těžkého tunelování a zbydou nám jen ty dluhy.

