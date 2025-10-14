https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lucie-kubesa-vypustte-sokoly
Lucie Kubesa: Vypusťte sokoly

14.10.2025 | Lucie Kubesa |
Lucie Kubesa, Jan Poupě a vypouštěný sokol.
Foto | Archiv Lucie Kubesa
Po New Yorku Praha, a také Praha 9! Dalo by se komentovat vypuštění prvního sokola stěhovavého, na Devítce. Po sousedech z Prahy 14, kteří sice dva sokoly vypustili na svém území před námi, se řadí naše městská část mezi území hlavního města, která mají „svého“ sokola stěhovavého.
 

Návrat sokola do měst v Americe vyzkoušeli úspěšně pod dohledem odborníků z Cornelovy univerzity v sedmdesátých letech minulého století. Dokonce tak úspěšně, že v současné době je tato populace v New Yorku mnohem životaschopnější, než „divoká“ v okolní krajině. Údaje o počtech mladých, které se dožívají dospělosti, jsou možná překvapivé, ve městě je to třikrát více, což mluví ve prospěch projektu.

Radní pro životní prostředí městské části Jan Poupě nám k tomu řekl: „Se zájmem jsem sledoval výsledky kolegů v sousední městské části, po jejich prvních vyhodnoceních nám začalo vycházet, že přítomnost sokolů, kteří budou lovit holuby u nás, je přínosem pro městskou část. Navíc jde o skvělý příspěvek k posílení populace sokolů v hlavním městě, což přispěje ke zvyšování počtů těchto nádherných ptáků v České republice, a zároveň to bude dobrý příspěvek například obyvatelům Devítky, kteří jinak musí utrácet velké peníze za prostředky k ochraně balkónů před holuby!“

V současné době úspěšně hnízdí v Praze několik párů sokolů stěhovavých, kteří především v tomto období při sháňce krmení pro mladé, úspěšně snižují holubí populaci přirozeným způsobem, jako je tomu v přírodě běžně.

V Praze může žít bez problémů až 30 sokolů, jak nám potvrdili odborníci. Holubí populace v Praze dosahuje závratných, přibližně 120 tisíc kusů. Díky sokolům by ta čísla šlo změnit. Naštěstí jim pomáhají další dravci. Hlavním problémem je, že holubi mají v Praze přemíru hnízdních možností a dostatek potravy, proto se tolik množí.

foto - Kubesa Lucie
Lucie Kubesa
Autorka je členkou ODS a předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP.

MU

Michal Ukropec

14.10.2025 08:33
Vypouštění sokolů a rarohů realizovalo Brno už za totáče. To byla ale doba, kdy sokolníci, myslivci i ochranáři spolupracovali. Možná je o tom článek v časopise Živa. Já je dal už kdysi do sběru.
SV

Slavomil Vinkler

14.10.2025 08:48
No ono je sokolů i po městech porád několik. Ale nerozšiřují se. Zřejmě ty podmínky nesníží úmrtnost.
