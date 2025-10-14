Lucie Kubesa: Vypusťte sokoly
Návrat sokola do měst v Americe vyzkoušeli úspěšně pod dohledem odborníků z Cornelovy univerzity v sedmdesátých letech minulého století. Dokonce tak úspěšně, že v současné době je tato populace v New Yorku mnohem životaschopnější, než „divoká“ v okolní krajině. Údaje o počtech mladých, které se dožívají dospělosti, jsou možná překvapivé, ve městě je to třikrát více, což mluví ve prospěch projektu.
Radní pro životní prostředí městské části Jan Poupě nám k tomu řekl: „Se zájmem jsem sledoval výsledky kolegů v sousední městské části, po jejich prvních vyhodnoceních nám začalo vycházet, že přítomnost sokolů, kteří budou lovit holuby u nás, je přínosem pro městskou část. Navíc jde o skvělý příspěvek k posílení populace sokolů v hlavním městě, což přispěje ke zvyšování počtů těchto nádherných ptáků v České republice, a zároveň to bude dobrý příspěvek například obyvatelům Devítky, kteří jinak musí utrácet velké peníze za prostředky k ochraně balkónů před holuby!“
V současné době úspěšně hnízdí v Praze několik párů sokolů stěhovavých, kteří především v tomto období při sháňce krmení pro mladé, úspěšně snižují holubí populaci přirozeným způsobem, jako je tomu v přírodě běžně.
V Praze může žít bez problémů až 30 sokolů, jak nám potvrdili odborníci. Holubí populace v Praze dosahuje závratných, přibližně 120 tisíc kusů. Díky sokolům by ta čísla šlo změnit. Naštěstí jim pomáhají další dravci. Hlavním problémem je, že holubi mají v Praze přemíru hnízdních možností a dostatek potravy, proto se tolik množí.
reklama