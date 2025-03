Lucie Kubesa: Zálohování sněmovnou neprošlo. Co bude dál?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Peryn / Peryn / Depositphotos Ilustrační snímek.

Druhý pokus, a opět pád pod sněmovní stoly. Tak by se konečně snad už definitivně dalo uzavřít snažení ministra životního prostředí Petra Hladíka o prosazení novely zákona, na jehož konci mělo být povinné zálohování nápojových obalů, tedy petek a plechovek. Mohla bych se cítit spokojeně, když skoro rok potom, co jsem napsala první článek do Ekolistu o tom, že je povinné zálohování nesmysl, uznali to i poslanci napříč politickým spektrem. Děkuji za podporu předsedovi Senátorského klubu ODS a TOP09 Zdeňku Nytrovi a našim senátorům, který jako ostravský patriot dobře věděl, že cesta k lepšímu třídění a recyklaci vede přes kvalitní, moderní třídičky.Jsem spokojená. To nebudu zastírat, protože se podařilo zabránit tomu, aby sněmovna prosadila novelu, která by se zabývala pouze 1 % odpadů, které se ročně protočí systémem nakládání se všemi vyprodukovanými odpady u nás. A to je málo. Proto bylo proti tomu, aby se novela prosadila, tolik institucí, ještě před tím, než novelu schválila vláda. Je dobře, že si nechala vláda vyložit argumenty proti zálohování, protože ji původně při předkladu ministr Hladík informovala nedostatečně, někteří ministři se dokonce museli cítit být uvedeni v omyl.

Osobně považuji dobu, kterou jsme museli věnovat tomu, aby novela neprošla, za ztracenou. Hodiny debat, vysvětlování, argumentování, a výsledkem toho je, že kvůli zaťatosti několika pražských pirátek je Praha i nadále poslední mezi všemi kraji ČR v oblasti třídění a recyklace odpadů. Pro zlepšení třídění se neudělalo skoro nic, protože se všichni napříč republikou báli investovat do moderních třídiček v předtuše toho, že jim Hladík sebere nejlukrativnější odpad, který by jim pomohl při úhradě moderních třídiček.

Ministr Hladík po jednání sněmovny sice obvinil z nedisciplinovanosti především opoziční poslance, bez špetky sebereflexe, protože jeho novela neměla podporu ani mezi jejich koaličními kolegy. Dovolil si dokonce nevybíravě slovně napadnout představitele Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala tak, že to odporuje nejen slušnosti, ale i politické kultuře.

Smutné je, že po zbytek roku 2025 se moje Praha nedostane z posledního místa mezi kraji, dokonce velmi pravděpodobně nebude možné ani přes stanovisko sněmovny prohlasovat v našem výboru to, že ukončí hlavní město podporu zálohování nápojových obalů. Protože konec novely o povinném zálohování prožívá několik pražských pirátek stejně úkorně, jako pan ministr, jen to ještě nepředvedly v televizi.

Bylo by ovšem třeba začít řešit otázky spojené se zlepšením třídění a recyklací odpadů v hlavním městě, a tomu by změna usnesení určitě pomohla. Pak se bude mnohem lépe jednat s ministrem Hladíkem, aby zvýšil svou aktivitu tímto směrem, a aby zároveň požádal o součinnost ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka. Bude to dokonce v souladu s Hladíkovými slovy, která pronesl na semináři ve sněmovně, byť byl věnován zálohování, a jeho prohlášení mířilo tam, že bude letos vytvářet mnohem důrazněji podmínky pro firmy, aby došlo ke zvýšení objemu recyklace odpadů.

Vlastně by mi nevadilo, kdyby na tento text zareagoval nějakou svou aktivitou předseda České pirátské strany Zdeněk Hřib, jehož určitě podpoří jeho 1. místopředseda Martin Šmída, který s námi spolupracoval v kampani proti zálohování. Ledacos by se dalo udělat pro zlepšení třídění a recyklace v Praze, ale i v celé republice.

