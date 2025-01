Lucie Kubesa: Ministr pravicové vlády prosazuje soukromý monopol na prodej cenných surovin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lucie Kubesa Ilustrační snímek.

Maraton přetlačování velkými financemi podporované kampaně za zavedení povinného zálohování nápojových obalů, tedy petek a plechovek, na jehož čele by se rád viděl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), se blíží ke konci. Ale pravda je krutá. Na čele toho maratonu jsou doposud nápojáři, kterým jde o zavedení soukromého monopolu na obchod s cennou surovinou, dosud patřící obcím.K Hladíkovu urputnému boji se nyní hlasitě přidali další členové, v podobě představitelů nadnárodních řetězců Lidl a Kaufland. S průzračně čistým zájmem, kterým ale není ochrana životního prostředí, nýbrž navýšení vlastního obratu v obchodech, a tím souvisejícím nárůstem zisku. Jak už dříve sdělili zástupci malých obchodů – zálohování přesune zákazníky do velkých prodejen a obecní prodejny budou ohroženy . Ze strany Lidlu a Kauflandu jde o typické vytvoření závislosti spotřebitele na právě jejich velkých obchodech.

O tom, že je Hladíkova novela ve skutečnosti materiálem se značnými legislativními nedostatky, se vedly debaty již při jednání pléna Legislativní rady vlády, přesto ji vláda schválila. Ovšem nějak nedošlo na to, co Hladík sliboval, tedy, že dojde k úpravám novely po projednání připomínek, kterých se k novele sešlo rekordní množství od rekordního množství subjektů.

Největší celorepublikové svazy, včetně těch obecních, dokonce vyzvaly písemně premiéra ke stažení této novely. Nyní parkuje novela ve sněmovně, a čeká, zda se dostane na jednání pléna. Je jasné, že nejen právníkům neunikne, že je nastavena k řešení pouhého zhruba 1 % odpadů. A náklady na spuštění mají být ohromných cca 7 miliard. A každý rok pak další 2-3 miliardy provozních nákladů. A co ostatních 99 % odpadů?

Kdo bude novelu číst, přijde snadno na to, že je nastavena zcela ve prospěch nápojářů, a proti ostatním účastníkům trhu s rpetem. Jsem ráda, že mezi našimi poslanci jsou právníci typu pánů doktorů Staňka a Kašníka. Své výhrady již ventilovali též poslanci Jan Bureš a Radim Jirout. Z hlediska tržního prostředí je návrh pana Hladíka zcela neobhajitelný – ministr pravicové vlády prosazuje nový soukromý monopol na prodej těchto cenných surovin, které jsou doposud majetkem obcí. Monopol mají podle ministra vlastnit nápojáři. Neslýchané. Proč to pan ministr dělá?

Tisková konference ministra Hladíka s Kauflandem je dalším důkazem toho, jak se tento ministr snaží nabourávat tržní prostředí v České republice. To mimo jiné zmínil v rámci připomínkového řízení i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A to v souvislosti s tím, že Operátor, tvořený primárně zástupci nápojářů, bude mít monopolně pod rukou materiál, který již nápojáři jednou prodali spolu s nápojem a dostali za něj peníze od zákazníků.

Operátor má mít tento materiál nově zdarma a ministr jej chce vzít obcím, které ho nyní vlastní ze zákona, když je v barevných popelnicích. Zapojení řetězců do dobrovolného zálohování je samozřejmě pouze aktivitou, na jejímž konci je likvidace menších prodejen, kde nebude zálohovací automat. Zajímavá politika od ministra KDU-ČSL. V době, kdy Česká republika řeší například problém vylidňování venkova. Co je pak platná snaha starostů, kteří se snaží zachraňovat pro své obyvatele obchody v malých městech a vesnicích, kde to ani snaživí a pilní Vietnamci odmítají.

Bylo pro mne docela velkým překvapením, že už existují obchody, kde je plně automatický provoz bez toho, že by musela být přítomna prodavačky, které vymysleli v COOP. Mají dokonce i svůj model „zálohovacího kontejneru“. Ovšem takové obchody nadnárodním řetězcům konkurovat nedokážou. Zvláště, když je podporuje sám ministr!

Vůbec se nedivím takovým starostům, jako je předsedkyně komise životního prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová, která napsala ministru Hladíkovi. Takových starostů, kteří odmítají Hladíkův diktát, je spousta. Podle ní Hladík tvrdí, že musíme zavést povinný zálohový systém na PET lahve a plechovky proto, že nesplníme sběr plechových obalů od nápojů v roce 2026. Ale co ty ostatní komodity? Zavedení záloh na PET lahve a nápojové plechovky neznamená splnění všech cílů sběru a recyklace obalů v komunálních odpadech. Navíc v okamžiku, kdy není zajištěná dostatečná kapacita recyklačních firem.

Paní Dočkalová má pravdu, protože Hladík dlouhodobě tlačí řešení pouze o dvou komodit, které dohromady činí jen cca 1,3 procenta komunálních odpadů. A to, co prezentoval na tiskové konferenci s Kauflandem, nejen, že nemá žádnou vypovídací hodnotu ve prospěch jeho povinného zálohování, ale odhaluje další problémy, které povinným zálohováním vzniknou.

Velkou nepravdou pana ministra je také to, když říká, že povinné zálohování stejně budeme muset zavést v roce 2027 podle evropského nařízení. Pane ministře, nařízení řeší zálohování k roku 2029. Nikoli k roku 2027. V roce 2027 vyhodnotíme výsledky našeho systému za rok 2026, a uvidíme, zda je zálohování třeba, či ne. Do té doby mohou státy realizovat jiná opatření k zajištění předepsané úrovně sběru. To bude dělat například Belgie, Itálie nebo Francie, které povinné zálohování jednorázových obalů odmítly, a sdělily, že chtějí systém pro efektivní nakládání se všechny obaly. Řešit jen dva obaly by bylo strašně málo.

Chápu proč se snaží odborníci o nastavení komplexního systému hospodaření s odpady v ČR. Protože to, co tlačí ministr Hladík, není systémové.

