Lukáš Eršil: eSUVizace České pošty

Aneb jak jedno rozhodnutí manažerů mohlo ročně ušetřit emise CO2 odpovídající produkci domácností v obci Xaverov.Nedávno oběhla média zpráva o nákupu nových vozů pro Českou poštu. Titulky zdůrazňovaly, že státní podnik koupil i vozy bez lokálních emisí a s menším dopadem na klima. Jak je to s péčí o klima ze strany pošty doopravdy?

Jistě je třeba Českou poštu za nákup elektromobilů pochválit. „Naše osobní vozy mají v průměru nájezd přes 70 km denně, dodávky samozřejmě o něco více a nákladní vozidla asi 270 km denně. Proto byl nákup elektromobilů v kategorii M1 a N1 dobrou volbou, mají nižší emise i provozní náklady, plníme zákonné požadavky na elektromobilitu ve vozovém parku a navíc pomáháme životnímu prostředí,“ uvádí Vít Bukvic, pověřený řízením divize logistika České pošty.

Letos Česká pošta vymění asi 2 000 vozidel, z nichž 250 bude elektromobilů. Jednoduchým výpočtem tedy zjistíme, že šetrnějších k životnímu prostředí a hlavně k našemu zdraví bude jen 12,5 % nově pořízených vozů. Jestli toto číslo mohlo být vyšší je otázkou. Odpověď na ni nebude, vzhledem k mnoha neznámým, jednoduchá.

Pravdou ale je, že Česká pošta mohla ušetřit emise i zdraví lidí jednoduše chytřejším výběrem aut s fosilním pohonem. Bohužel ani lidem ze státního podniku se nevyhnula původně americká mánie šířící se již druhou dekádu i v Evropě – tzv. eSUVizace.

V překladu se jedná o potřebu pořizovat si auta s vyšším posezem, vyšší hmotností, horším součinitelem odporu vzduchu a hlavně vyšší spotřebou a hlučností. Samozřejmě největší rozdíl je u těch největších SUV a dalo by se namítnout, že nové automobily Škoda Karoq a Kamiq, které bude nyní Česká pošta využívat, jsou relativně „malé“. Pojďme se ale podívat podrobněji na nákup 652 vozů značky Škoda Kamiq.

Příbuzným tohoto modelu je neeSUVéčko Škoda Scala. Ta má se stejným motorem papírově (dle metodiky WLTP) o 3 -5 g na kilometr nižší emise CO2. To se zdá jako zcela zanedbatelné číslo. Nicméně, vynásobíme-li tento rozdíl udávaným průměrným počtem 70 km najetých pošťáky za den, jsme na 210 g – 350 g na jedno auto. Celá flotila nových SUVéček tak denně zbytečně vypustí 136,92– 228,2 kg CO2 . Rok 2024 má 252 pracovních dní. Upřednostnění Kamiqu před Scalou Česká pošta zbytečně „obohatí“ atmosféru o 34,5 – 57,5 tun skleníkových plynů.

Dalo by se namítat, že je to daň za vyšší praktičnost. K čemu nám ale je „terénní“ auto v České republice, kde máme všechny cesty pro auta vyasfaltované? Vysokým tempem navíc asfaltujeme dál, v rámci Komplexních pozemkových úprav, i cesty polní. Že by uvezl Kamiq více nákladu? Ani tady zakoupená SUV nevítězí. Mají oproti příbuznému modelu o 67 litrů menší kufr. Navíc dlouhé balíky by se zaměstnancům pošty vezly také lépe ve Scale, která má kufr o 13,7 cm delší…

Průměrně spotřebuje česká domácnost 3 MWh elektřiny ročně. V našem energetickém mixu vyrobíme MWh za 0,413 tun vypuštěných emisí CO2. Tedy na jednu domácnost připadá 1,239 tun CO2. Česká pošta tedy nákupem dražšího nepraktičtějšího a neúspornějšího modelu vypustí ročně stejné množství emisí jako 28 - 46 domácností. Ušetřit tolik emisí stojí program Nová zelenou úsporám nemalou částku… Státní podnik tyto emise mohl ušetřit zadarmo, resp. by sám ušetřil v budoucnu za pohonné hmoty… Co dodat…

Snad jen, že management státního podniku by se měl spíše řídit zdravým rozumem než módními trendy, které často pozbývají racionalitu.

