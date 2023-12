Lukáš Hruška: Jaký vánoční stromek? Umělý, nebo přírodní?

Foto | Lukáš Hruška Vánoční stromek.

Nejvýraznějším atributem Vánoc je bezesporu vánoční stromek. Před námi je však rozhodování, jaký stromek letos pořídíme. Jaký vánoční strom zvolit… umělý nebo přírodní?S výběrem vhodného vánočního stromku je spojena řada omylů. Jeden z největších je, že pořízením umělého vánočního stromku chráníme přírodu. Skutečnost je ale opravdu jiná. Právě stromky z umělých hmot škodí přírodě. Při jejich výrobě je nutné zpracování plastů, při němž dochází k uvolňování mnoha škodlivých látek do ovzduší. Výroba se současně neobejde bez určitého množství energie. A navíc při likvidaci dochází k obdobným problémům.

Živé vánoční stromky jsou naopak přírodním produktem. Tyto stromky během růstu prospívají životnímu prostředí produkcí kyslíku a při likvidaci poslouží jako neškodný zdroj energie. Další možností je produkce štěpky, kdy tyto zbytky se vrátí do přírodního koloběhu jako zdroj živin pro dané prostředí.

Většina vánočních stromků na trhu v současné době pochází ze speciálních plantáží zakládaných na lesní i nelesní půdě. Jak je to s vánočními stromky přímo z lesa? Při nutných prořezávkách (tj. odborná péče v mladých lesních porostech) se odstraňují především stromy netvárné a stromy, jež by vadily růstu perspektivních jedinců v daném porostu. Tímto přístupem tak navíc zvyšujeme kvalitu a stabilitu lesa. Proto se tyto zmíněné prořezávky ve vybraných smrkových nebo borových porostů ponechávají na období před Vánocemi, neboť se spojí dvě užitečné věci, a to ekologičtější vánoční stromeček na Štědrý den a zvýšení kvality a stability lesa.

Foto | Lukáš Hruška Vánoční stromky jsou lepší živé.

Jak o zakoupený přírodní vánoční strom pečovat, aby Vám co nejdéle vydržel? Zakoupený stromek je nutné po návratu domů uložit do nádoby s vodou a nechat v chladném prostředí. Zde ho necháme až do doby, než budeme chtít stromek ozdobit.

Před samotným uložením stromku do vody je vhodné spodek kmene zkrátit, neboť tímto čerstvým řezem dokáže strom přijmout více vody, a zachová si tak svůj svěží vzhled. Důležité však je, aby kůra stromku dosahovala pod hladinu vody v nádobě. Je to z toho důvodu, že stromy sají vodu pletivem umístěným pod kůrou.

V této podobě můžeme nechat strom na zahradě, balkóně nebo terase až do doby, než budeme chtít stromek umístit do vnitřních prostor. Před tímto umístěním stromku na své místo je nezbytné nezapomenout na poslední mezikrok, a to nejdříve nechat stromek aklimatizovat v chladné místnosti, aby rychlým přechodem do tepla neutrpěl teplotní šok. Po aklimatizaci je už možné umístit strom do již připraveného stojanu.

Dle doporučeních je dobré mít stojan, do kterého můžeme nalít vodu, kdy při ořezu kmene do takového stojanu je opět dobré zajistit, aby kůra dosahovala pod hladinu vody v nádobě. Tímto přístupem spočívajícím v dodržení výše zmíněných kroků si zajistíme radostný pohled na náš krásně ozdobený vánoční stromeček se svěží vůní rozléhající se po celém bytě.

Foto | Lukáš Hruška

Na závěr bohužel nemohu opomenout a neupozornit na krádeže stromků v lese, nimiž nezpůsobujeme pouze škodu ekonomickou, ale především ekologickou, neboť takovéto bezohledné počínání může vést ke vzniku holiny a narušení budoucí stability porostu.

Lesníci se samozřejmě stromy snaží chránit ořezáním některých větví nebo moderním natíráním stromků chemickým roztokem, který v chladu není cítit, ale naopak v teple domova začne silně zapáchat. Vyvarujme se tedy takovému sobeckému chování, o němž by ten vánoční čas neměl být, a také možnému zápachu z nátěru, místo kterého si raději zapalte nějakou voňavou svíčku či vánočního františka, a chovejme se tak k lesům šetrně.

