Lukáš Hruška: Revitalizována niva řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou a její protipovodňová funkce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | František Stýblo Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou – povodně prosinec 2023.

Vánoční čas roku 2023 se nesl v České republice v podobě vyšších teplot, většího množství srážek a tání sněhu v horských oblastech. V důsledku toho tak došlo u většiny řek na našem území ke zvýšení hladiny, což na mnoha místech dokonce vedlo k povodním i nejvyššího stupně povodňové aktivity. Největší riziko jejich výskytu bylo zaznamenáno především ve východních Čechách, Středočeském a Ústeckém kraji. Na mnoha místech tak bylo nutné aktivovat protipovodňová opatření a spojit veškeré síly k zabránění škod na majetku, a především zdraví obyvatelstva. Jinak tomu nebylo ani v Benátkách nad Jizerou.Hladina řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou výrazně stoupala už na Štědrý den v noci. Město z tohoto důvodu bez zbytečného odkladu vystavělo protipovodňové stěny. Voda v řece kulminovala 26. prosince, kdy hladina řeky byla v odpoledních hodinách na úrovni 281 centimetrů. To je přibližně desetkrát vyšší průtok, než je průměrný.

A jak jsou tedy Benátky připraveny na zvýšení hladiny řeky, která protéká jejich městem? Tím opravdu nejzajímavějším prvkem protipovodňových opatření je revitalizovaná niva řeky Jizery, která se nachází v levobřežní části řeky. Stěžejní částí revitalizace je propojení slepého ramene a hlavního toku řeky Jizery, kde právě zde byly utvořeny tůně a koryto o celkové délce 800 m.

V horní části revitalizace pak byla vytvořena velká tůň, kdy plocha hladiny dosahuje až 7300 m2 a podporuje rozvoj litorálního pásma. Okolní půda je ochráněna výsadbou odrostků a alejových stromů. Navíc na ploše o rozloze 5 ha je porost travobylinné směsi pro rozvoj mezofytní louky, přičemž na základě této směsi je podpořena také půdní ochrana během povodní. Díky této revitalizaci dochází k rozlivu vody do určeného území a tak tedy i k významné pomoci při povodních.

Dalším pomocníkem, kromě samotné revitalizace nivy řeky Jizery, je v intravilánu města Benátek nad Jizerou vytvořený komplex protipovodňových opatření. Ten je tvořen terénními valy, pevnými betonovými zdmi, mobilními stěnami a dalšími prvky protipovodňové ochrany.

Protipovodňový systém byl budován Povodím Labe ve spolupráci s městem přibližně dva roky. V souvislosti s přípravami na samotnou realizaci projektu byla nutná však i usilovná práce města Benátky nad Jizerou, kdy realizaci projektu předcházelo 10 let příprav, neboť bylo nezbytné se během této doby vypořádat např. s vlastnickými stavy pozemků. Bylo tak proto následně potřeba provést změny i v územním plánu. Tento systém protipovodňového opatření v hodnotě přibližně 100 milionů korun přešel v prosinci 2023 do plné správy města, kdy po dobu předchozích 10 let vykonávalo tuto správu Povodí Labe, státní podnik.

