Marta Gellová: Komentář aliance Šance pro budovy k vyjádření ministra Macinky o plánovaných změnách programu Nová zelená úsporám
Zužující se finanční prostor musí nutně vést k zefektivnění nastavení celého programu NZÚ. Vedle přímých dotací existuje celá řada alternativních cest, jak renovace financovat: nejrychlejší je posílit model kombinace nízké investiční podpory se zvýhodněným úvěrem a systematicky zapojit bankovní sektor a stavební spořitelny. Současně dává smysl otevřít debatu o daňových pobídkách pro energetické renovace, které mohou být administrativně jednodušší než dotace a dlouhodobě udržitelnější. U veřejných budov pak dává smysl více využívat metodu EPC (Energy Performance Contracting), kde se investice splácí z garantovaných úspor energie a tlak na rozpočty je nižší.
Závěrem bychom rádi upozornili na ne zcela férové praktiky některých výrobců, kteří již v tuto chvíli nabízí zájemcům pomoc s čerpáním dotace NZÚ. Připomínáme, že nové podmínky programu jsou ještě předmětem diskusí a nebyly zveřejněny. Tyto účelové nabídky jsou tak zaměřeny čistě na čerpání dotace, nikoliv na primární cíl, kterým by měly být energetické úspory.Marta Gellová, ředitelka oborové aliance Šance pro budovy
reklama