Marta Gellová: Komentář aliance Šance pro budovy k vyjádření ministra Macinky o plánovaných změnách programu Nová zelená úsporám

30.1.2026 | Marta Gellová |
Respektujeme požadavky státu, který musí pracovat s dostupnými finančními prostředky a realistickým výhledem příjmů z emisních povolenek. Důležité však je, aby plánované změny v programu Nová zelená úsporám byly kvalifikovaně připraveny a srozumitelně komunikovány. Nesmí vyvolávat nejistotu na trhu, která je pro stavebnictví a renovace velkým rizikem – investice mají dlouhé cykly a trh potřebuje dlouhodobě předvídatelné prostředí.
 
Pozornost věnovaná důležitosti a významu renovací rodinných a bytových domů by neměla klesat spolu s odlivem dotačních finančních prostředků. Lidé renovovat chtějí a potřebují. Renovace jsou jedním z nejrychlejších nástrojů, jak lidem reálně zlevnit bydlení a zároveň podpořit českou ekonomiku. Považujeme tedy za důležité zdůraznit, že renovace nejsou konkurencí dostupného bydlení, ale jeho přímou součástí. Komplexní renovace dokážou trvale snížit provozní náklady budov o desítky procent – a to je pro domácnosti často stejně důležité jako samotná pořizovací cena nemovitosti.

Zužující se finanční prostor musí nutně vést k zefektivnění nastavení celého programu NZÚ. Vedle přímých dotací existuje celá řada alternativních cest, jak renovace financovat: nejrychlejší je posílit model kombinace nízké investiční podpory se zvýhodněným úvěrem a systematicky zapojit bankovní sektor a stavební spořitelny. Současně dává smysl otevřít debatu o daňových pobídkách pro energetické renovace, které mohou být administrativně jednodušší než dotace a dlouhodobě udržitelnější. U veřejných budov pak dává smysl více využívat metodu EPC (Energy Performance Contracting), kde se investice splácí z garantovaných úspor energie a tlak na rozpočty je nižší.

Závěrem bychom rádi upozornili na ne zcela férové praktiky některých výrobců, kteří již v tuto chvíli nabízí zájemcům pomoc s čerpáním dotace NZÚ. Připomínáme, že nové podmínky programu jsou ještě předmětem diskusí a nebyly zveřejněny. Tyto účelové nabídky jsou tak zaměřeny čistě na čerpání dotace, nikoliv na primární cíl, kterým by měly být energetické úspory.

Marta Gellová, ředitelka oborové aliance Šance pro budovy
Marta Gellová
Autorka je ředitelka oborové aliance Šance pro budovy.

