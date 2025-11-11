https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/marta-gellova-program-nova-zelena-usporam-docasne-uzavira-prijem-zadosti
Marta Gellová: Program Nová zelená úsporám dočasně uzavírá příjem žádostí

11.11.2025 | Marta Gellová |
Skelná vata
Skelná vata
Licence | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic
Foto | Jude Hill / Flickr.com
Dočasné uzavření příjmu žádostí programu Nová zelená úsporám ukazuje na dvě věci: obrovský zájem domácností o energetické úspory a zároveň jasný signál, že kvalitní renovace jsou pro české rodiny cestou k nižším nákladům na bydlení. Je pozitivní, že administrace již podaných žádostí pokračuje bez přerušení a že jsou zajištěny prostředky pro další období.
 
Rostoucí náklady nutí stále více domácností vydávat na bydlení přes 40 % svých příjmů. Moderní energeticky úsporné domy a komplexní renovace tak přinášejí nejen vyšší kvalitu bydlení, ale především dlouhodobě nižší provozní náklady. Komplexní renovace jsou jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit dostupnost bydlení – protože dostupné bydlení není jen nízká pořizovací cena, ale i nízké náklady na život.

Klíčové nyní bude, aby navazující etapa programu byla ještě přístupnější pro běžné domácnosti. Velký potenciál vidíme v renovačních pasech a v nové síti energetických poradců, kteří mohou lidem pomoci rozhodovat se informovaně a plánovat renovace jako ucelený proces, nikoli jen soubor dílčích kroků.

Program Nová zelená úsporám je dlouhodobě jedním z nejefektivnějších nástrojů k podpoře renovací, které Česká republika má. To, že funguje už 16 let, svědčí o jeho správném nastavení – a velký zájem žadatelů v posledních letech je toho důkazem. Podpora úspor energie není jen environmentální téma, ale především ekonomické opatření, které snižuje zranitelnost domácností i celé ekonomiky. Je proto důležité, aby měl program stabilní financování a pokračoval bez výkyvů.

Období dočasného pozastavení příjmu žádostí vnímáme jako příležitost k diskusi mezi státní správou a odborným sektorem. Jsme rádi, že Šance pro budovy může být součástí tohoto procesu. Udržení kontinuity a předvídatelnosti systémové podpory komplexních renovací je pro nás klíčovou prioritou.

Zásadním principem je také trvalá politická podpora tématu renovací – nejen na úrovni konkrétních programů, ale také v rámci veřejné a rétorické agendy. Na místě je i diskuse o kombinaci veřejných a soukromých zdrojů, záruk či návratných forem podpory, která budou dlouhodobě ekonomicky smysluplná.

foto - Gellová Marta
Marta Gellová
Autorka je ředitelka oborové aliance Šance pro budovy.

