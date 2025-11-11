Marta Gellová: Program Nová zelená úsporám dočasně uzavírá příjem žádostí
Klíčové nyní bude, aby navazující etapa programu byla ještě přístupnější pro běžné domácnosti. Velký potenciál vidíme v renovačních pasech a v nové síti energetických poradců, kteří mohou lidem pomoci rozhodovat se informovaně a plánovat renovace jako ucelený proces, nikoli jen soubor dílčích kroků.
Program Nová zelená úsporám je dlouhodobě jedním z nejefektivnějších nástrojů k podpoře renovací, které Česká republika má. To, že funguje už 16 let, svědčí o jeho správném nastavení – a velký zájem žadatelů v posledních letech je toho důkazem. Podpora úspor energie není jen environmentální téma, ale především ekonomické opatření, které snižuje zranitelnost domácností i celé ekonomiky. Je proto důležité, aby měl program stabilní financování a pokračoval bez výkyvů.
Období dočasného pozastavení příjmu žádostí vnímáme jako příležitost k diskusi mezi státní správou a odborným sektorem. Jsme rádi, že Šance pro budovy může být součástí tohoto procesu. Udržení kontinuity a předvídatelnosti systémové podpory komplexních renovací je pro nás klíčovou prioritou.
Zásadním principem je také trvalá politická podpora tématu renovací – nejen na úrovni konkrétních programů, ale také v rámci veřejné a rétorické agendy. Na místě je i diskuse o kombinaci veřejných a soukromých zdrojů, záruk či návratných forem podpory, která budou dlouhodobě ekonomicky smysluplná.
reklama