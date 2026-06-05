Marta Gellová: Komentář k finální podobě programu Nová zelená úsporám
• První největší bariérou komplexních renovací je dnes dostupnost financování. Právě bezúročné úvěry zde mohou pomoci více než dotace, které vyžadují i dostupný vlastní kapitál. Paralelně je ovšem třeba řešit zvýšenou podporu pro nízkopříjmové domácnosti, které na úvěr nedosáhnou – k tomu účelu má přesně sloužit Sociálně-klimatický fond.
• Druhou největší bariérou je složitost renovací – zde pozitivně hodnotíme propojení programu s energetickým poradenstvím a renovačními pasy, které bude třeba co nejdříve dopracovat. V praxi stále vzniká řada nekoordinovaných dílčích renovací, které nevedou k optimálním energetickým úsporám. Právě kvalitní poradenství může pomoci lépe plánovat postup renovace a zvýšit efektivitu investovaných prostředků.
• Za velmi důležité považujeme zachování kvalitního technického nastavení programu. Kontinuita technických podmínek dává domácnostem i stavebnímu sektoru stabilitu a umožňuje navázat na osvědčené principy z předchozích etap.
• Renovace budov nejsou pouze otázkou aktuálních úspor. V současném ekonomickém prostředí představují také jednu z nejbezpečnějších dlouhodobých investic do hodnoty nemovitosti a budoucích provozních nákladů domácností. S jistou nadsázkou lze říct, že kvalitně zrenovovaný dům se dnes stává i určitou formou „důchodového pojištění“. I proto je třeba zvážit také další formy podpory, jako např. daňové odpočty.
Šance pro budovy se tématu renovací dlouhodobě věnuje a aktivně se podílí na odborné debatě o nastavování podpůrných programů. Ve spolupráci se státní správou i dalšími partnery prosazujeme takové nastavení podpory, které bude ekonomicky udržitelné a bude motivovat k renovacím s co největším energetickým přínosem.
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