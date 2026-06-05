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Marta Gellová: Komentář k finální podobě programu Nová zelená úsporám

5.6.2026 | Marta Gellová |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lisa S. / Shutterstock
Šance pro budovy oceňuje snahu zachovat dlouhodobou kontinuitu podpory renovací, ve které je ČR lídrem celého regionu střední a východní Evropy. Pozitivně vnímáme také posun programu směrem k ekonomicky udržitelnějšímu modelu financování.
 
• Přechod od vysokých přímých dotací k většímu využití bezúročného financování považujeme za logický a dlouhodobě potřebný krok. Pokud má program fungovat i v dalších letech a podporovat větší počet renovací, musí stát využívat veřejné prostředky efektivněji – to znamená s větší pákou na soukromé zdroje než v minulosti. A právě k tomu by mělo směřovat zapojení bankovního sektoru.

• První největší bariérou komplexních renovací je dnes dostupnost financování. Právě bezúročné úvěry zde mohou pomoci více než dotace, které vyžadují i dostupný vlastní kapitál. Paralelně je ovšem třeba řešit zvýšenou podporu pro nízkopříjmové domácnosti, které na úvěr nedosáhnou – k tomu účelu má přesně sloužit Sociálně-klimatický fond.

• Druhou největší bariérou je složitost renovací – zde pozitivně hodnotíme propojení programu s energetickým poradenstvím a renovačními pasy, které bude třeba co nejdříve dopracovat. V praxi stále vzniká řada nekoordinovaných dílčích renovací, které nevedou k optimálním energetickým úsporám. Právě kvalitní poradenství může pomoci lépe plánovat postup renovace a zvýšit efektivitu investovaných prostředků.

• Za velmi důležité považujeme zachování kvalitního technického nastavení programu. Kontinuita technických podmínek dává domácnostem i stavebnímu sektoru stabilitu a umožňuje navázat na osvědčené principy z předchozích etap.

• Renovace budov nejsou pouze otázkou aktuálních úspor. V současném ekonomickém prostředí představují také jednu z nejbezpečnějších dlouhodobých investic do hodnoty nemovitosti a budoucích provozních nákladů domácností. S jistou nadsázkou lze říct, že kvalitně zrenovovaný dům se dnes stává i určitou formou „důchodového pojištění“. I proto je třeba zvážit také další formy podpory, jako např. daňové odpočty.

Šance pro budovy se tématu renovací dlouhodobě věnuje a aktivně se podílí na odborné debatě o nastavování podpůrných programů. Ve spolupráci se státní správou i dalšími partnery prosazujeme takové nastavení podpory, které bude ekonomicky udržitelné a bude motivovat k renovacím s co největším energetickým přínosem.

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foto - Gellová Marta
Marta Gellová
Autorka je ředitelka oborové aliance Šance pro budovy.

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