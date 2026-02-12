https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-abel-akceleracni-zony-mravenci-prace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Martin Abel: Akcelerační zóny? Mravenčí práce

12.2.2026 | Martin Abel |
Ilustrační snímek.
Mravenečníci nevidí, co vidíme my mravenci, nezajímá je to. Pro ně jen tak pobíháme okolo. A tak se asi těší, že nás vysajou svými dlouhými nosy a slizkými jazyky.
 

Asi tucet podprůměrně placených odborníků pracuje neúnavně pod dozorem Ústavu územního rozvoje na strategickém dokumentu. Stavíme na práci naší a našich kolegů z posledních let:

      1. na celostátním modelu limitů veřejných zájmů v území, kde jsme zohlednili všechny limity, na které si vzpomenete i nevzpomenete,
      2. na katalogu zmírňujících opatření - učebnici pro všechny, kdo chtějí zmírnit dopady výstavby a provozu větrných a solárních elektráren i tam, kde by jejich dopady byly relativně nejmenší,
      3. na analýze citlivosti ptáků a netopýrů, databázi NDOP, a biologických průzkumech v terénu, a
      4. na celostátního screeningu krajinného rázu - kde jsou více a méně cenné lokality.

Tohle všechno tu máme v GISu a prakticky metr po metru kontrolujeme, jestli akcelerační oblasti navrhujeme co nejšetrněji. Pro každou píšeme zvláštní opatření. Často debatujeme. Jednou kolegy tlačím k větší opatrnosti, jindy zase přílišnou opatrnost koriguju. A oni mě.

To všechno v souladu se zákonem a vládním zadáním, směrem k "vytvoření podmínek pro rozvoj solárních a větrných elektráren", jak se plánuje i v loňském volebním programu ANO 2011.

Podle dřívější analýzy Akademie věd jsou v ČR technické a právní podmínky pro VTE na 30 % území. My dnes navrhujeme TAK OPATRNĚ, že horko těžko označujeme 0,3-0,6 % území. NEJSOU to ale akcelerační zóny - ty vybere mj. vláda teprve po veřejných konzultacích. Území označené jako AZ nebude celé pokryto OZE, ale jen tam ubyde byrokracie. Bez souhlasu obcí to tam stejně nepůjde, odvody do jejich rozpočtu teď zaručuje zákon jako všude. Proběhne stavební řízení.

Těch oblastí bude zatím příliš MÁLO z hlediska klimatické/energetické bezpečnosti - důsledek přísných kritérií, které jsme aplikovali doposud.

Přesto teď po Strakovce chodí mravenečníci, kteří hlásají, že akcelerační zóny byly vybrány (!) neodborně (!) a že se jejich výběr musí omezit, nebo dokonce celý projekt zrušit. Vznikla veřejná petice plná nesmyslů a po besedách o OZE chodí lidi, kteří šíří konspirační teorie a slovně na mě útočí.

My mravenci ale na fact-checking - obzvlášť top veřejných funkcionářů, kteří by se měli informovat sami - fakt nemáme čas. Od komunikací s veřejností tu mají být politici a média.

Opakovaně jsme minulému vedení MŽP říkali, že je potřeba tuhle agendu aktivně komunikovat. A získali jsme na to pro MŽP 10,5 mil. Kč z NPO. MŽP je nevyužilo, agendu tutlalo a teď jsme tam, kde jsme.

Řešil bych energetickou politiku trochu jinak? Ano.

Znamená to, že je to celé špatně? Ne.

Ač mě to jako občana netěší, tak věřím, že koalice bude jednat jinak, než jak hlásá do médií. Protože projekt akceleračních zón je dobře připraven, ty elektrárny potřebujeme a jednou se stavět budou - buď s rozvahou a s unijními penězi, nebo bez nich.

Martin Abel
Autor vystudoval právo na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Oxfordu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
