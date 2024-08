Martin Abel: Malé zamyšlení nad krajinným rázem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vysokorychlostní tratě, obnovitelné zdroje energie, elektrická vedení. Strategicky důležitá infrastruktura, jejíž výstavbu chce nová legislativa odšpuntovat. Jedna z největších překážek jejich rozvoje ale zůstává: krajinný ráz. Kombinace přírodních a kulturních charakteristik krajiny, které jsou nejen určitým historickým dědictvím, ale prokazatelně i balzám pro naše duševní zdraví. Je zjevné, že infrastruktura může krajinný ráz (dočasně) poškodit. Na druhou stranu, krajiny jsou rázovité různě. Otázka zní, kdo může závěr o krajinném rázu udělat? Objevují se dvě odpovědi: buď místní obyvatelstvo, nebo expertstvo.První přístup uvažuje o krajině jako o produktu lidské mysli, který lze poznávat jen skrze průzkumy veřejného mínění. Krásné je v krajině to, co za krásné považují její uživatelé/ky. Výzkumy ukazují, že čím citelnější je dojem z krásy určité krajiny, tím větší shoda na její kráse mezi lidmi je, a tomto smyslu se hovoří o „objektivizaci“ subjektivně pociťovaných vlastností krajiny.

Není bez zajímavosti, že na kráse té či oné krajiny se podle výzkumu spíše shodnou muži/staří lidé/venkované/lidé s nižším vzděláním, než jejich protějšci. S odkazem právě na takto vnímaný krajinný ráz pak lidé napadají záměry výstavby technické infrastruktury v „jejich“ krajině. Mimochodem, máme tendenci romantizovat typy krajin, ve kterých jsme vyrostli. Představy o krajině se zase mísí s představami o estetice infrastruktury („malebný větrný mlýn“ vs. „hnusné větráky“), které kupodivu vycházejí např. i z toho, jak vnímáme její přínos.

Naopak expertní přístup vychází z předepsaných kritérií a hledá v krajině určité prvky (barvy, linie atd.) a vlastnosti (jednotu, harmonii atd.) V ČR se tato kritéria opírají o zákon a odbornou literaturu. Ta už ale zastarává (např. Vorel et al., 2004) a AOPK nyní vytváří novou metodiku expertního posuzování. Kdy bude připravena a nakolik bude využívána, je s otazníkem.

Oba přístupy každopádně spojuje preference pro navyklou podobu krajiny (status quo bias), v níž se smývá rozdíl mezi krásou a tradicí. I zkušení krajinní architekti/ky nebo ekologové/žky se mohou jen těžko oprostit od subjektivních představ vycházejících z jejich vlastní životní zkušenosti, která - jakkoli unikátní - může být typická pro profesionály/ky v těchto oborech. Nejen v tomto smyslu se hranice mezi oběma přístupy stírají.

Estetický konzervatismus, který mezi laiky i experty převládá, komplikuje povolování záměrů, které by do krajiny vnesly něco nového, nezvyklého, překvapivého či exogenního. Pro krajinný ráz je specifické to, že je s místem záměru pevně spjatý. Naopak infrastruktura může být vždy umístěna jinde, jakkoli negativně by to ovlivnilo jiné veřejné zájmy, včetně vyčíslení její ceny a užitku.

Systémově to vede k blokování nebo alespoň zdržování výstavby infrastruktury i v relativně méně rázovitých prostředích. Třeba v typické zemědělské krajině (ani překrásné, ani ošklivé) na obrázku.

