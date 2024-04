Martin Abel: Půda je největší zásobárnou uhlíku na souši

Marcela Jezberová 11.4.2024 09:38

Zrovna přeměna zemědělské půdy na trvalé travní porosty porostlé křovinami není ten nejlepší nápad. Pro klima tím nic nevyřešíme. Co se zatravní tady, to se rozorá v Číně nebo Brazílii (Brazilci si nadšeně plánují zdvojnásobení polní produkce, protože EU chce od nich dovážet, aby mohla doma zemědělství utlumit. Kolega byl nedávno v Brazílii a nestačil se divit. Kromě nějakých pralesů tam nějaká ochrana krajiny nebo půdy naprosto neexistuje, naopak, nic vás v produkci neomezuje a ani se nepočítá s tím, že by nějaká omezení zavedli kvůli exportu do "zelené" EU. "Organické farmy" v Brazílii v klidu používají glyfosát a v EU už léta zakázané účinné látky na ochranu plodin. Přitom ale mají certifikát organické produkce, takže pro byrokraty v EU jsou ekologičtí.), aby nám sem mohli prodat to, co si tady dobrovolně nevyrobíme. Není mi jasný přínos pro klima, ani pro obyvatelstvo Evropy. Tohle není cesta k ochraně klimatu, ale přímo do pekla.

Odpovědět