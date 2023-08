Martin Abel: Podle IPCC se až 0,9°C ohřívání planety “ukrylo” do oxidu siřičitého

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Uhlené elektrárny povinně investovaly do filtrů a jiných metod odsiření spalin, které způsobovaly kyselé deště. To má ale háček.

Podle IPCC se až 0,9°C ohřívání planety “ukrylo” do oxidu siřičitého (SO2), emitovaného spalováním fosilních paliv. Co to znamená “ukrylo”?

Spalováním uhlí vzniká řada škodlivin, mezi nimi SO2. Z něj vzniká v ovzduší kyselina sírová, která v podobě kyselého deště překyselovala půdu, což vedlo mj. k odumírání lesů. Uhelné elektrárny proto povinně investovaly do filtrů a jiných metod odsiření spalin. To má ale háček.

Sloučeniny síry v atmosféře rozptylují sluneční záření a tím ochlazují klima. Ostatně právě proto obhajují někteří geoinženýři rozprášení síry do atmosféry jako rychlé řešení skleníkového efektu.

Kvůli zmiňovaným investicím do odsiření paliv - v teplárnách, ropných rafinériích atd. - však sloučenin síry spíše ubývá, což povede k poklesu rozptýleného záření. Od toho to “ukrytí” vyšší teploty v síře - Země se dosud neoteplovala tak rychle, páč jsme s CO2 emitovali i SO2.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Leon Simons / Kolumbijská univerzita v New Yorku Tzv. šok z ukončení vypouštění aerosolů (aerosol termination shock). Sloučeniny síry v atmosféře rozptylují sluneční záření a tím ochlazují klima, jejich vypouštění ale omezujeme, protože mají škodlivé účinky.

Jinými slovy, fosilní paliva byla historicky jedem i protijedem zároveň. Za každých X jednotek, o které zhoršila skleníkový efekt, ten efekt o Y jednotek mírnila. A důsledky odsiření a phase-outu fosilních paliv nás teprve budou dohánět.

Ve skutečnosti však nevíme, kdy a jak se tzv. “aerosol termination shock” projeví (Více v prezentaci vědců z Kolumbijské univerzity v New Yorku - pozn. redakce). A to je leitmotivem varování klimatické vědy. To, že spoustu věcí nevíme, je o to větším důvodem pro obrovskou opatrnost, protože v sázce je všechno. Ne důvodem pro pasivitu.

To bylo ostatně jedním z hlavních argumentů Klimatické žaloby, se kterým souhlasil po vrcholných soudech v Holandsku nebo Německu i Městský soud v Praze. Bohužel se ukazuje, že zatímco netušených pozitivních trendů je jako šafránu, ty znepokojující přibývají rok co rok.

