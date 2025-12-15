Martin Abel: Jak jsem si hrál na fosilní lobby
Takže jsme chodili mezi vyjednávačkami a rozsévali semínka svárů, zmatku a dezinformací. V arsenálu našich manipulací bylo:
-
"Čím déle počkáte, tím lepší a levnější budou technologie, tím levnější bude dekarbonizace."
-
"Příliš rychlá dekarbonizace by ohrozila vaši fiskální stabilitu."
-
"Jih potřebuje s pomocí fosilní energie vyrůst z chudoby, tak jako dříve Sever."
-
"Stačí investovat do zachytávání uhlíku. Odlesňování je náš hlavní problém."
-
"Vyšší cena uhlíku znamená pokles životní úrovně."
Podle toho to taky dopadlo. Po dvou kolech vyjednávání a výzev k vyšším ambicím se státy zavázaly jen k redukcím emisí vedoucím k oteplení 2,3 ℃ a nechtěly už ustoupit ani o píď. USA jednání opustily a ostatní státy se odmítly dál omezovat, zatímco Yankees mají pré.
Na místě přitom bylo velmi šikovné klimatické aktiviststvo, které varovalo, vyzývalo, dokonce naší fosilní lobby ukradlo dezinformační plakát. Přesto jako by hrálo až druhé housle, na ty první hraje krátkodobý zisk. Tušil jsem, jak se musí cítit, a věděl, že takhle se budu zase cítit já, až z té simulace odejdu.
Bylo úlevné pro jednou nemyslet na nás všechny, ale jen sám na sebe, na své vlastní majetky.
Potlesk za tuhle inspirativní edukační akci patří Clément Maufras (na fotce na pódiu) a Ambassade de France / Velvyslanectví Francie, Francouzskému institutu ad. Pokud byste ji chtěli organizovat u vás, Clément je váš monsieur!
A díky za skvělou ko-facilitaci Romana Jungwirth Březovská, Kristina Zindulková, Alizée DUBOIS a Ondřej Kolínský!
