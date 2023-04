Martin Šnobr: Jak Praha „modernizovala“ cyklostezku v Podolí

smějící se bestie 29.4.2023 07:18 Reaguje na Katka Pazderů

Ale to je i o silnicích dálnicích - zda ti, co rozhodují jezdí autem/řídí ho.

A pak jsou i ti, co jezdí autem i na kole ( většinou honiči km ) a těm je všechno jedno - oni jsou páni na vozovce/jakékoliv!

Odpovědět