Matěj Michalk  Žaloudek: Superbloky bychom chtěli v českých městech skoro všichni, jen tak se jich ale nedočkáme

Až se budeme moci znovu podívat na dovolenou do evropských měst, některá místa možná ani nepoznáme. Poslední roky totiž v západních metropolích mnohem rychleji než dřív probíhá debata o právu na město a roste hnutí, které si bere ulice zpět.

Aktuální městský trend „superbloků“ se objevil v Barceloně a rychle se přelil do dalších měst (například Kiezblocks v Berlíně, Supergrätzl ve Vídni). Pandemie koronaviru tento trend urychlila.

Koncept je jednoduchý – udělat ze svého sousedství miničtvrť, ve které hrají prim chodci a život v ulicích. Projíždějící auta by měly představovat jen cílové cesty rezidentů nebo zásobování obchodů, rychlost se snižuje na 20 nebo 10 km/h, mění se směrnost jednosměrek, aby čtvrť nelákala k průjezdu, nebo se nějaký úsek zaslepí. V superbloku se máte hlavně cítit zcela bezpečně, můžete si na ulici zahrát fotbal, nechat proběhnout děti, udělat improvizovanou výstavu nebo přednášku pod širým nebe. Jízdní kola jsou samozřejmě taky přirozenou součástí.

Model superbloku.

Změny se dělají zdola a narychlo – květináči, sloupky nebo barvou, nezřídka svépomocí. Tím si to lidé vyzkoušejí a než se začne řešit nějaká stavební změna,je dost času promyslet i jiná řešení či vychytávat drobné chyby. Samozřejmě, že se všechno děje často za aktivní podpory komunálních političek a politiků, kteří jsou v těchto městech zpravidla ze zelených nebo levicových stran a mají dlouholeté zkušenosti s participativními prvky demokracie.

Na webu www.kiezblocks.de je dobře vidět, do jaké míry jde v Berlíně o aktivitu zdola – síť, do které se může zapojit každý, platformu pro sousedskou aktivitu, decentralizované hnutí, ale i koordinovaný projekt, který má jasný cíl: založit 180 takových Kiezblocks do letošního podzimu. Web klade zásadní důraz na to, že jejich plánování je komunitní záležitost, kterou si mají udělat lidi sami.

Supergrätzl ve Vídni - návrh a diskuze o podobě veřejného protoru.

Srovnání s pražskou realitou přímo fyzicky bolí. Nevím o tom, že by se někde vytvořila sousedská komunita, která by se systematicky zasazovala o něco podobného v takovém měřítku. Ve většině čtvrtí nemáme ani to, co už je desítky let západní standard – zóny 30 a už ty podstatná část politického spektra rámuje jako „šikanu řidičů“. Představa, že někdo přijde s tím, že by se v jeho sousedství mělo jezdit desítkou, by ho vystavila podezření ze ztráty příčetnosti.

V politice (nejen) na komunální úrovni jsou podle mojí zkušenosti zcela nadproporčně zastoupeni lidé, kteří se do práce denně dopravují autem a na svět se koukají zpoza volantu. Odborníkem na dopravu, který se hodí do dopravní komise nebo výboru je zpravidla někdo, kdo jednoduše rád řídí.

Cyklisté vítáni.

Ze všech možných sociologických průzkumů nám opakovaně vychází, že lidi chtějí v ulicích víc zeleně, víc laviček, víc prostoru a souhlasí se zklidňováním dopravy, ale v praxi se za tyto samozřejmé věci nikdo moc nezasazuje, a když ano, je překřičen mnohem hlasitější a agresivnější menšinou se závodními auty v profilovém obrázku, kterých se pak zalekne nejen ta mlčící většina, ale i její politická reprezentace. Přitom přesně o tomto se na evropské urbanistické scéně vede už nějakou dobu debata: podoba veřejného prostoru je do velké míry dána tím, že politická reprezentace často i nevědomky nehájí podobu města pro všechny – a ze všech skupin obyvatel se nejčastěji zapomíná na potřeby žen, dětí a seniorů.

Například zcela aktuální poprask v jedné naší žižkovské skupině, ve kterém se několik obvyklých podezřelých (mužů) ostentativně pohoršuje nad „ekofašistickým“ rozšířením tramvajového ostrůvku na normový rozměr, a hlavně to, že jim vlastně moc nikdo neodporuje a že jim někteří zastupitelé přizvukují, je třešnička na dortu, ilustrující, že 32 let po revoluci jsme od měst vzdálených pár hodin jízdy (vlakem) mentálně stále několik světelných let.

