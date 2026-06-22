Matěj Pomahač: Ochrana přírody podle motoristů: inspekci životního prostředí vede realitní podnikatel a národní park těžař dřeva
Dle oznámení ministra červeného má Pavel Straka „řídit transformaci ČIŽP na moderní, otevřený a transparentní úřad“. To bude mít zřejmě velmi těžké, protože v oboru ochrany životního prostředí je naprosto neznámou osobou – a proto je jeho kvalifikace pro řízení státního úřadu s více než 500 zaměstnanci zcela pochybná.
Bezdůvodně odvolaného respektovaného ředitele národního parku u Krakonoše Robina Böhnische pak nahradí Petr Moravec.
Tento specialista na lesní těžební stroje, tzv. harvestory, byl v minulosti vedoucím kanceláře ředitele národního parku – kde ho šetřila inspekce kvůli nesprávnému vykazování pracovní doby a nesrovnalostem při užívání služebního auta. A kvůli nesrovnalostem v hospodaření nyní Policie ČR šetří také Trutnovskou Českou lesnickou akademii – včetně střediska, kde nyní Moravec působí.
Hlavní odbornosti Petra Moravce je těžba dřeva – a to je v jasném střetu zájmu s hlavním cílem Krkonošského národního parku, kterým je ochrana unikátní přírody. Podle kritiků půjde nový jmenovaný ředitel národního parku na ruku byznysu, developerům, realitním podnikatelům, a právě těžařům dřeva. Stejně jako v případě výběru Pavla Straky do čela ČIŽP jde v Moravcově případě o podezřelý výběr – protože jeho konkurenti ve výběrovém řízení na šéfa parku dosahovali prokazatelně vyšších odborných kvalit.
Po dnešku se tak jasně potvrzuje, že základním zájmem vlády Andreje Babiše není ochrana životního prostředí obyvatel ani hodnot české přírody, ale demontáž státní správy a obsazování klíčových pozic loajálními straníky či problematickými manažery, kteří budou chránit hlavně zájmy těžařů, znečišťovatelů, developerů a dalších oligarchických struktur.
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