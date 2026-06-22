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Matěj Pomahač: Ochrana přírody podle motoristů: inspekci životního prostředí vede realitní podnikatel a národní park těžař dřeva

22.6.2026 | Matěj Pomahač |
Zdroj | MŽP
Vládní Motoristé sobě pokračují v dosazování svých lidí na významné pozice v oblasti ochrany přírody. Ministr životního prostředí Igor Červený dnes jmenoval ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavla Straku a ředitelem Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce.
 
V obou případech jde o kandidáty, jejichž odborný profil je pro výkon funkcí zcela nedostatečný, kolem jejich profesních zkušeností panují vážné pochyby – a oba dva mají byznysové či politické vazby právě na vládní politické kruhy. V čele ČIŽP, tedy instituce vyšetřující ekologické havárie a kontrolující největší znečišťovatele, tak stane významný sponzor Motoristů – straně daroval 100.000 Kč, poskytl ji reklamní plochy a v posledních sněmovních volbách neúspěšně kandidoval na Jihomoravské kandidátce partaje. Prezentoval se přitom jako právník a podnikatel v oblasti exkluzivních nemovitostí.

Dle oznámení ministra červeného má Pavel Straka „řídit transformaci ČIŽP na moderní, otevřený a transparentní úřad“. To bude mít zřejmě velmi těžké, protože v oboru ochrany životního prostředí je naprosto neznámou osobou – a proto je jeho kvalifikace pro řízení státního úřadu s více než 500 zaměstnanci zcela pochybná.

Bezdůvodně odvolaného respektovaného ředitele národního parku u Krakonoše Robina Böhnische pak nahradí Petr Moravec.

Tento specialista na lesní těžební stroje, tzv. harvestory, byl v minulosti vedoucím kanceláře ředitele národního parku – kde ho šetřila inspekce kvůli nesprávnému vykazování pracovní doby a nesrovnalostem při užívání služebního auta. A kvůli nesrovnalostem v hospodaření nyní Policie ČR šetří také Trutnovskou Českou lesnickou akademii – včetně střediska, kde nyní Moravec působí.

Hlavní odbornosti Petra Moravce je těžba dřeva – a to je v jasném střetu zájmu s hlavním cílem Krkonošského národního parku, kterým je ochrana unikátní přírody. Podle kritiků půjde nový jmenovaný ředitel národního parku na ruku byznysu, developerům, realitním podnikatelům, a právě těžařům dřeva. Stejně jako v případě výběru Pavla Straky do čela ČIŽP jde v Moravcově případě o podezřelý výběr – protože jeho konkurenti ve výběrovém řízení na šéfa parku dosahovali prokazatelně vyšších odborných kvalit.

Po dnešku se tak jasně potvrzuje, že základním zájmem vlády Andreje Babiše není ochrana životního prostředí obyvatel ani hodnot české přírody, ale demontáž státní správy a obsazování klíčových pozic loajálními straníky či problematickými manažery, kteří budou chránit hlavně zájmy těžařů, znečišťovatelů, developerů a dalších oligarchických struktur.

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foto - Pomahač Matěj
Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

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