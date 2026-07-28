Michal Broža: Odešel Pavel Jungwirth
Na prvním ročníku Ceny za komunikaci změny klimatu (2019) vystoupil jako keynote speaker s prezentací „Změna klimatu: tvrdší oříšek než lepení ozónové díry či luxování znečištěného ovzduší“. Hned po předání ceny prvnímu laureátovi jsme se domluvili, že tento projekt budeme rozvíjet společně ve spolupráci kanceláře OSN v Česku a Učené společnosti ČR. Udělili jsme už sedm hlavních cen a šest čestných ocenění, z toho dvě mezinárodní. Pro letošní 8. ročník chystáme významné změny a jsme odhodláni navzdory Pavlovu odchodu pokračovat a dál budovat mosty mezi vědeckým poznáním a veřejnou diskusí.
„Věda podává jasný a stále přesnější obraz klimatické změny a lidského podílu na ní. Pokud ale tyto poznatky nebudou srozumitelně a přesvědčivě komunikovány široké veřejnosti, která pak může ovlivnit i politická rozhodování, zůstaneme na půl cesty. Proto je tu Cena za komunikaci klimatu jako povzbuzení k dalším krokům na správné cestě.“ Jeho slova nám v tom budou oporou.
Když mě jednou studenti z Fridays for Future požádali o krátký vstup na demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze, projevil Pavel zájem vystoupit také. Pro řečníky už byl čas rozdělený, a tak jsem mu nabídl, že se podělíme o můj slot. Ve své krátké řeči pak argumentoval, že nikdo – ani věda – nemůže diskriminovat na základě věku, a připomněl odvahu a kredibilitu Grety Thunberg, která dříve v americkém Kongresu řekla, že nemají poslouchat ji, ale vědce. Během vystoupení před studenty mu ze zadní kapsy čouhala malá knížka. Byla to No One Is Too Small to Make a Difference právě od Grety Thunberg, která krátce na to popudila část nejvyšší politické reprezentace světa dnes už legendárním „How dare you“, když kritizovala vlády za nečinnost v oblasti ochrany klimatu.
Se stejným odhodláním jako o klimatu se veřejně vyjadřoval i k Ukrajině a dalším klíčovým světovým i domácím tématům. Nebál se veřejných polemik, kterých se například během pandemie covidu-19 vedlo mnoho i ve vědeckých kruzích. Nebyl mu lhostejný ani vývoj v oblasti lidských práv. Stejně jako pro vědu měl obrovsky vyvinutý smysl pro spravedlnost.
Byl až nakažlivě vášnivým tenistou a – jak o sobě hrdě prohlašoval – malovinařem. Dík, žes mi v každém gemu dával náskok 30:0, abychom si aspoň trochu zasoupeřili. I tak to vždycky dopadlo stejně. Na tvých nedávných šedesátinách bylo tvoje víno z Hlubočep to nejlepší, co jsme tam pili. A ta tvoje potištěná trička a mikiny! Vždy s vkusem a nadhledem.
Odpočívej v pokoji, Pavle. Myslím na tvou rodinu a nejbližší. Dík za všechno, co bylo, a škoda všeho, co ještě mohlo být. Jsem opravdu smutný, ale usmívám se, protože s tebou to vždycky bylo o úsměvech, energii, inspiraci a kreativitě. Přesně o tom, co svět potřebuje nejvíc. Tvůj velký díl pozitivní energie tady zůstává.
Michal Broža je vedoucím informační kanceláře OSN pro ČR (UNIC) a zakladatel projektu Cena za komunikaci změny klimatu
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