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Michal Broža: Odešel Pavel Jungwirth

28.7.2026 | Michal Broža |
Pavel Jungwirth vpravo.
Pavel Jungwirth vpravo.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | OSN ČR
Ta věta se píše fakt těžko. Odešel Pavel Jungwirth. Špičkový vědec, fantastický člověk, parťák, kamarád. Mnozí teď zatím jen nabíráme dech po nečekané smutné zprávě, která nás minulý čtvrtek zasáhla. Je to ztráta, se kterou se jen obtížně budeme vyrovnávat.
 
Vědecké úspěchy a mety profesora Jungwirtha dosahují do nejvyšších pater české i světové vědy. Jen několik klíčových slov z jeho vědeckého profilu: Cena Neuron, publikace v časopisech Science a Nature, grant ERC, kontakty a vědecké angažmá v mnoha státech světa, domovské pracoviště na prestižním ÚOCHB, člen (v letech 2020–2022 předseda) Učené společnosti ČR… Pavel měl ale velkou potřebu vyjadřovat se i občansky k aktuálnímu dění doma i ve světě. To nás svedlo dohromady před osmi lety, kdy jsme se rozhodli společně ovlivňovat veřejnou diskusi o klimatické změně.

Na prvním ročníku Ceny za komunikaci změny klimatu (2019) vystoupil jako keynote speaker s prezentací „Změna klimatu: tvrdší oříšek než lepení ozónové díry či luxování znečištěného ovzduší“. Hned po předání ceny prvnímu laureátovi jsme se domluvili, že tento projekt budeme rozvíjet společně ve spolupráci kanceláře OSN v Česku a Učené společnosti ČR. Udělili jsme už sedm hlavních cen a šest čestných ocenění, z toho dvě mezinárodní. Pro letošní 8. ročník chystáme významné změny a jsme odhodláni navzdory Pavlovu odchodu pokračovat a dál budovat mosty mezi vědeckým poznáním a veřejnou diskusí.

Pavel Jungwirth vlevo.
Pavel Jungwirth vlevo.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | OSN ČR

„Věda podává jasný a stále přesnější obraz klimatické změny a lidského podílu na ní. Pokud ale tyto poznatky nebudou srozumitelně a přesvědčivě komunikovány široké veřejnosti, která pak může ovlivnit i politická rozhodování, zůstaneme na půl cesty. Proto je tu Cena za komunikaci klimatu jako povzbuzení k dalším krokům na správné cestě.“ Jeho slova nám v tom budou oporou.

Když mě jednou studenti z Fridays for Future požádali o krátký vstup na demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze, projevil Pavel zájem vystoupit také. Pro řečníky už byl čas rozdělený, a tak jsem mu nabídl, že se podělíme o můj slot. Ve své krátké řeči pak argumentoval, že nikdo – ani věda – nemůže diskriminovat na základě věku, a připomněl odvahu a kredibilitu Grety Thunberg, která dříve v americkém Kongresu řekla, že nemají poslouchat ji, ale vědce. Během vystoupení před studenty mu ze zadní kapsy čouhala malá knížka. Byla to No One Is Too Small to Make a Difference právě od Grety Thunberg, která krátce na to popudila část nejvyšší politické reprezentace světa dnes už legendárním „How dare you“, když kritizovala vlády za nečinnost v oblasti ochrany klimatu.

Se stejným odhodláním jako o klimatu se veřejně vyjadřoval i k Ukrajině a dalším klíčovým světovým i domácím tématům. Nebál se veřejných polemik, kterých se například během pandemie covidu-19 vedlo mnoho i ve vědeckých kruzích. Nebyl mu lhostejný ani vývoj v oblasti lidských práv. Stejně jako pro vědu měl obrovsky vyvinutý smysl pro spravedlnost.

Byl až nakažlivě vášnivým tenistou a – jak o sobě hrdě prohlašoval – malovinařem. Dík, žes mi v každém gemu dával náskok 30:0, abychom si aspoň trochu zasoupeřili. I tak to vždycky dopadlo stejně. Na tvých nedávných šedesátinách bylo tvoje víno z Hlubočep to nejlepší, co jsme tam pili. A ta tvoje potištěná trička a mikiny! Vždy s vkusem a nadhledem.

Odpočívej v pokoji, Pavle. Myslím na tvou rodinu a nejbližší. Dík za všechno, co bylo, a škoda všeho, co ještě mohlo být. Jsem opravdu smutný, ale usmívám se, protože s tebou to vždycky bylo o úsměvech, energii, inspiraci a kreativitě. Přesně o tom, co svět potřebuje nejvíc. Tvůj velký díl pozitivní energie tady zůstává.

Michal Broža je vedoucím informační kanceláře OSN pro ČR (UNIC) a zakladatel projektu Cena za komunikaci změny klimatu

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foto - Broža Michal
Michal Broža
Autor je vedoucím informační kanceláře OSN pro ČR (UNIC) a zakladatel projektu Cena za komunikaci změny klimatu

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