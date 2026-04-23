Michal Hořejší: Video z národních parků: Obyvatelé své parky podporují. A obávají se o jejich budoucnost
23.4.2026 | Michal Hořejší |
Foto | Michal Hořejší
„Tlak automobilistů, developerů a investorů na Krkonoše je obrovský a Krakonoš už ty zdejší zbytky přírody sám nezachrání. Proto potřebujeme silné instituce. Proto potřebujeme jasná pravidla. Krakonoš jsme teď my všichni,“ zaznělo z KRNAPU.
„My lidé, co žijeme v Česko-Saském Švýcarsku a v jeho okolí, tak nám na ochraně přírody záleží. A byli bychom moc rádi, kdyby zdejší krajina ležela na srdci i těm, kteří o ní rozhodují,“ uvádějí lidé z Českého Švýcarska.
„Tyto ekosystémy si zaslouží důslednou ochranu, péči a podporu bez ohledu na to, jaká vláda je právě u kormidla. Zničit se dají rychle, ale obnovit je by trvalo dobu mnohem delší, pokud je to vůbec možné,“ říkají na videu lidé z Podyjí.
Dále čtěte |
Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách Liberecký kraj podpoří akce k výročí CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj Lidé loni napočítali tisíce motýlů, nejčastěji pozorovali babočku paví oko. I letos Motýlí půlhodinka napoví, jak se daří české krajině
Další články autora |
smějící se bestie23.4.2026 06:56
No ale,Odpovědět
to si musíte vybrat, zda chcete hodně tůristů, nebo jim zvednete ceny za mnohé tak, že jich bude znatelně méně.
Slavomil Vinkler23.4.2026 07:11
Slavomil Vinkler23.4.2026 07:11
Ano, chyby minulosti. Místo intenzivní údržby a péče o parky se velice rozšířily dva póly péče - jednak bezzásah a druhak lunaparkismus. Kombinace přinesla nechtěné důsledky.