Michal Hořejší: Video z národních parků: Obyvatelé své parky podporují. A obávají se o jejich budoucnost

23.4.2026 | Michal Hořejší |
Diskuse: 2
Foto | Michal Hořejší
Lidé z Krkonoš, Šumavy, Podyjí, Českého Švýcarska a Křivoklátska natočili video, kterým u příležitosti Dne Země vyjádřili podporu ochraně přírody. Zároveň se vymezili vůči současným krokům vlády na ministerstvu životního prostředí. Přidali se tak k iniciativě ekologických a občanských spolků, které svolaly v neděli 19. dubna demonstraci na pražské Hradčanské náměstí.
 
Mluvčí ve videích odmítají především škrtání v rozpočtech národních parků, které ohrožuje jejich chod. Pro státní rozpočet jde o velmi symbolické úspory, které však pro instituce znamenají zásadní překážku v dalším provozu. Ohrožování národních parků ze strany jejich zřizovatele proto obyvatelé vnímají nikoli jako snahu o ušetření, ale jako pokus o rozbití fungujících struktur.

„Tlak automobilistů, developerů a investorů na Krkonoše je obrovský a Krakonoš už ty zdejší zbytky přírody sám nezachrání. Proto potřebujeme silné instituce. Proto potřebujeme jasná pravidla. Krakonoš jsme teď my všichni,“ zaznělo z KRNAPU.

„My lidé, co žijeme v Česko-Saském Švýcarsku a v jeho okolí, tak nám na ochraně přírody záleží. A byli bychom moc rádi, kdyby zdejší krajina ležela na srdci i těm, kteří o ní rozhodují,“ uvádějí lidé z Českého Švýcarska.

„Tyto ekosystémy si zaslouží důslednou ochranu, péči a podporu bez ohledu na to, jaká vláda je právě u kormidla. Zničit se dají rychle, ale obnovit je by trvalo dobu mnohem delší, pokud je to vůbec možné,“ říkají na videu lidé z Podyjí.

Michal Hořejší
Autor je lingvista, věnuje se ekokritice.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
ss

smějící se bestie

23.4.2026 06:56
No ale,
to si musíte vybrat, zda chcete hodně tůristů, nebo jim zvednete ceny za mnohé tak, že jich bude znatelně méně.
SV

Slavomil Vinkler

23.4.2026 07:11
Ano, chyby minulosti. Místo intenzivní údržby a péče o parky se velice rozšířily dva póly péče - jednak bezzásah a druhak lunaparkismus. Kombinace přinesla nechtěné důsledky.
