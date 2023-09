Mikuláš Peksa: Když technologie nutně potřebuje přírodu jako spojence

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Deforestace Amazonského pralesa je vážný environmentální problém.

Zdravá příroda je klíčová – a pro zmírnění dopadů změny klimatu obzvlášť. Řešení změny klimatu by proto mělo jít ruku v ruce s obnovou přírody. Na první pohled základní parametr, se kterým by měl každý souhlasit. Je to přece jen něco, co si můžeme ověřit na vlastní oči a vlastní kůži.Po červencovém hlasování v Evropském parlamentu o Zákonu o obnově přírody a nedávných jednání o deforestaci Amazonského pralesa ale toto tvrzení není tak jednoznačné, jak bychom si mohli přát.

Současná situace se dá popsat následovně: všichni se shodneme, že přírodu je potřeba chránit a lesy bychom si ničit neměly. Ale jakmile má padnout konkrétní závazek, řeší se jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Na setkání o deforestaci v Amazonském pralese se sešli na začátku srpna představitelé osmi zemí. Cílem jednání bylo zajistit, aby se prales v důsledku degradace nedostal do bodu zlomu. Za body zlomu v kontextu změny klimatu chápeme hranice, za které by se určité ekosystémy neměly dostat, jinak totiž hrozí nevratná změna, která může fungovat jako katalyzátor pro další škody. V rámci belémské deklarace představitelé nebezpečí bodu zlomu uznali, na společném závazku ukončit odlesňování do roku 2030 se ale nedohodli.

Když mluvíme o bodu zlomu v Amazonu, myslíme tím typicky hromadný úhyn stromů, který by znamenal kolaps ekosystému a jeho proměnu na savanu. Odhady, kolik je možné Amazonu odlesnit, než tohoto bodu dosáhneme, se liší – pohybují se mezi 20–40%. Současná deforestace se pohybuje právě kolem té pětiny.

Podobně neoptimisticky dopadlo v červenci europarlamentní hlasování o obnově přírody. Přes silný vliv zemědělské lobby byl Europarlament schopen zaujmout společné stanovisko, hlavně kvůli konzervativním a lidoveckým hlasům ale neprošla řada konkrétních závazků a cílů, bez nichž bude ochrana evropské přírody složitá. Jde zejména o vyřazení článku o obnově zemědělské půdy – hlavně obnovení rašelinišť by nám významným způsobem pomohlo přirozeně zachycovat uhlík a ve hře je samozřejmě také ekonomická stránka: eroze zemědělské půdy nás stojí kolem 1,25 miliardy eur ročně.

Řešit klima změnu není dobře možné, když pokaždé někdo vycouvá, pokud přijde řada na nastavení konkrétních cílů na ochranu přírody. Investice do moderních technologií musí jít ruku v ruce s tím úplně základním, co už máme zadarmo – čistou vodu, čistý vzduch, ochrana před požáry i povodněmi.

