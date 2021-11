Miriam Čakurdová: Bránil posvátnou řeku, teď je kvůli tomu ve vězení

Zdroj | Archiv rodiny Bernard Caal Xola Bernardo Caal Xol.

Bernardo Caal Xol (49) je učitel, odborář a ochránce původních obyvatel Mayských Q’eqchi’. Od roku 2015 podal několik právních námitek proti projektu hydroelektrárny OXEC, kvůli údajnému zničení patnácti hektarů lesa a s nimi tří posvátných kopců. Zároveň hydroelektrárna brání přístupu ke dvěma posvátným řekám, kde lidé z Q´eqchi´po generace lovili a koupali se. Kromě toho, že vodu z řeky Cahabón místní považují za posvátnou, jsou na vodě existenčně závislí. Bernardo nyní platí vysokou cenu za to, že se postavil čistě zištným zájmům korporace a úřadům, které zneužívají guatemalský soudní systém k umlčování obránců lidských práv. Guatemala se přitom stala signatářem mezinárodní úmluvy zakotvující práva domorodých obyvatel na svobodný, předchozí a informovaný souhlas s projekty, které ovlivňují jejich území.Bernardo byl zatčen v lednu 2018 a odpykává si trest sedm let a čtyři měsíce za údajné zadržení a okradení čtyř zaměstnanců subdodavatele OXEC během protestu v roce 2015. Guatemalský nejvyšší soud zamítl jeho poslední odvolání v září, nicméně nikde nepadlo, že by měl být aktivista držen ani den za mřížemi. Lidskoprávní organizace Amnesty International zjistila nesrovnalosti ve vyšetřování v procesech, a nedostatek důkazů v Bernardově případu a prohlásili jsme ho za vězně svědomí, tedy uvězněného pouze kvůli jeho mírovému aktivismu.

Bernardova obrana lidských práv vyvolala výhružky a vlnu pomlouvačných kampaní proti němu, což vyústilo ve vážné obavy o jeho bezpečnost. Guatemala byla v roce 2020 sedmou zemí s největší podílem úmrtí pro obránce půdy a životního prostředí a v posledních letech tam bylo zabito nejméně 11 aktivistů, kteří vystupovali proti hydroelektrárenským projektům.

Dopisní akce na pomoc Bernardovi

„Proč jsem ve vězení?“ ptá se Bernardo. „Za to, že odsuzujeme to, co dělají našim řekám, a bráníme to málo, co z nich zbylo.“ Amnesty požaduje, aby guatemalská generální prokurátorka zařídila stažení veškerých obvinění proti Bernardovi Caal Xolovi a jeho bezpodmínečné propuštění. Věnovat trochu svého času na to, aby mohl být Bernardo osvobozen, může každý z nás. A to velmi jednoduše prostřednictvím mezinárodní akce Maraton psaní dopisů. V loňském roce proběhlo v České republice 1 300 dopisových akcí a individuálních psaní. Celkem se podařilo ručně napsat skvělých 8 325 dopisů. I přes nepříznivou situaci se celosvětově napsalo téměř 5 milionů.

Napsat a odeslat dopis stačí pár snadných kroků. Stačí si otevřít stránky www.maraton.amnesty.cz a zaregistrovat se. Následně dostanete všechny pokyny i potřebné materiály.

Na webu také najdete všech šest případů, na které se letos organizátoři zaměřili. Kromě Bernarda si můžete pročíst i další příběhy. Třeba o novinářce z Wu-chanu nebo sedmnáctiletého chlapce z Běloruska odsouzeného na pět let vězení za demonstraci, které se vůbec nezúčastnil. Krom dopisů mocným za propuštění jednotlivých lidí lze psát i tzv. dopisy solidarity – tedy dopisy adresovány přímo pronásledovaným lidem jako podporu v jejich těžkých situacích.

Zapojte se do akce 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv a změňte nespravedlivě souzeným život k lepšímu. Zachraňte život, napište dopis.

