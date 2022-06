Miroslav Bobek: Gorilí samec Richard zůstává se syny

Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Richard (a v pozadí Kiburi) ve výběhu starého pavilonu na snímku z pátku 10. června dopoledne.

Foto | Petr Hamerník / Petr Hamerník / Zoo Praha Vlevo Kijivu a vpravo Kamba vyhlížejí do venkovního výběhu nového pavilonu goril. Ten je – stejně jako vnitřní expozice či zázemí – nesrovnatelně větší než v pavilonu původním.

Dokončení nového pavilonu goril a rozhodnutí ponechat dva mladé samečky – Kiburiho a Nurua – v pavilonu původním otevřelo mimořádnou možnost pro budoucnost našeho pražského chovu: koordinátor evropského programu navrhl, že stříbrohřbetý samec Richard by mohl zůstat s oběma svými syny a že zbytek rodiny by po přestěhování doplnil jiný gorilí samec a navíc i další samice.Ocitli jsme se tak před velice obtížnou volbou – ale brzo jsme se dohodli, že tento návrh akceptujeme. Richard se svými syny Kiburim a Nuruem tak zůstali ve starém pavilonu a samice Kambu, Kijivu a Shindu s malým Ajabuem jsme ve středu 8. června ráno přestěhovali do pavilonu nového.

Co to znamená pro Richarda, našeho nesmírně populárního, ale také velice konzervativního a poněkud labilního vůdčího samce tlupy? Nemusí si těžce zvykat na nové prostředí, protože zůstal „ve svém“. Přišel však o všechny své samice a nejmladšího syna, což je přinejmenším z lidského pohledu větší ztráta, než kdyby byl nucen opustit své odrostlé syny. Kdyby však žil v přírodě, je docela dobře možné, že by již také o svůj harém přišel a byl by vystaven podobné situaci…

Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Čtvrtek 9. června dopoledne: Kijivu poprvé ve vnitřní expozici nového pavilonu. Díky příchodu samce, který nahradí Richarda, by se mohla dočkat dalšího mláděte.

Tento poslední aspekt lze vztáhnout rovněž na samice, ty se také ve volnosti musejí vyrovnávat se změnami ve složení a vedení rodinných skupin. A třebaže si nyní budou muset zvykat jak na nové prostředí, tak na nově příchozího samce i čtvrtou samici, jde pro Kijivu, případně pro Shindu, o ohromnou šanci mít ještě mládě. S Richardem, jehož linie je v chovu tzv. přereprezentovaná, by je totiž ani jedna z nich mít nesměla a v novém pavilonu by tak po dalších deset, patnáct, možná dvacet let byla pouze expoziční, nikoli chovná skupina goril. S novým samcem bude však mít jedna z dvojice sester Kijivu – Shinda mládě „povoleno“; stejně jako příchozí čtvrtá samice. A přítomnost mláďat život celé skupiny samozřejmě posouvá na zcela jinou úroveň.

I pro oba mladé samečky Kiburiho a Nurua je přinejmenším nyní společnost otce lepším řešením, než kdyby zůstali sami. A pro případ problémů (anebo nutnosti tyto tři samce evakuovat kvůli povodni) je v novém pavilonu dostatečný záložní prostor.

Foto | Khalil Baalbaki / Khalil Baalbaki / Zoo Praha Chovatelé ve čtvrtek 9. června dopoledne sledujíc goril, které poprvé vyšly do vnitřní expozice nového pavilonu.

Jistě, je to veliká změna a již vzhledem k popularitě Richarda budou mít mnozí příznivci – a zejména příznivkyně – goril k tomuto našemu rozhodnutí větší či menší výhrady. Musím však zdůraznit, že jak my, tak představitelé evropského chovného programu považujeme toto rozhodnutí za nejlepší z možných. Jsem přesvědčen, že příští měsíce a léta potvrdí jeho správnost.

