Miroslav Bobek: Krokodýl zachráněný na poslední chvíli

Nejprve jsem si myslel, že je mrtvý. Tlamu měl ovinutou páskou a ochable ležel vedle zabitého luskouna. Pak jsem se mu podíval na oči. Ještě žil. Malý, asi metrový krokodýl konžský. Byl jediným živým zvířetem, které onoho nedělního rána strážci Biosférické rezervace Dja poblíž Somalomo zabavili. Všechno ostatní bylo mrtvé, někdy k nepoznání. Vyuzené chocholatky, nedávno zabitý kočkodan Brazzův, hlava bonga a kusy masa. To všechno našli „ecoguards“ ve dvou minibusech směřujících do metropole Yaoundé.Zátahy na bushmeat – maso divokých zvířat – proudící z kamerunské rezervace Dja by vedle práce v samotném chráněném území měly patřit k běžné činnosti „ecoguards“. Svého času ale bohužel ustaly, což nás vedlo k tomu, abychom svou podporu v této oblasti pozastavili. Když po změně vedení rezervace došlo k jejich obnově, také my jsme posléze obnovili svou materiální pomoc.

Zabavování bushmeatu, kterého jsme se účastnili, probíhalo za nadávek, ale i smíchu pasažérů. Obdivoval jsem přitom trpělivost strážců, zejména jejich velitele Franka, který pachatelům dopodrobna vysvětloval, v čem je jejich jednání špatné. Pokusím se – byť s důrazem na jiné skutečnosti a velmi stručně – o totéž pro vás.

Obvyklá evropská představa je taková, že vesničané loví divoká zvířata proto, že jinak by se k masu nedostali. To není pravda, i na okraji pralesa se běžně chovají malá prasátka nebo slepice. Stejně tak není pravda, že ochranou divokých zvířat odsuzujeme chudé lidi k tomu, aby trpěli hladem. Lovit se totiž smí – ovšem pouze pro vlastní potřebu a jenom ty druhy zvířat, které nejsou chráněné. Ve skutečnosti tak jde především o boj s hluboce zakořeněnou oblibou bushmeatu a také se snahou si přivydělat. Ostatně všechno, co strážci v obou minibusech zabavili, bylo určeno k prodeji.

Při tomto zátahu vyvázli majitelé bushmeatu s domluvou. Pouze dvě ženy, které se pokusily utéct, musely do Somalomo k výslechu. Zabavený bushmeat strážci večer prodali – dělá se to tak proto, aby nepřišel nazmar, což by bylo pro místní obyvatele pobuřující; utržené peníze se odvádějí státu. A pokud jde o krokodýla, ten se ve stínu a ve vodě přece jen trošku vzpamatoval, takže jsme ho vzali k řece Dja a tam ho vypustili na svobodu.

