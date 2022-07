Miroslav Bobek: Milujeme Moju – příběh pokračuje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V pátek jsem se konečně dočkal a mohl to říct i napsat…Měli jsme ty informace už od začátku června a byly i podkladem pro naše rozhodování, ale museli jsme dodržovat mlčenlivost. Té jsme byli konečně zproštěni, protože vše se již na všech úrovních podařilo projednat a odsouhlasit. Obsahem tohoto mého sloupku tedy bude stručné představení dvou goril, které v novém pavilonu doplní trojici samic Kamba – Kijivu – Shinda a malého Ajabua.

Role vůdčího samce v Rezervaci Dja, jak jsme nový pavilon pojmenovali, se ujme Kisumu. Zde je jeho stručný životopis: Narodil se roku 1997 v Mnichově, odchovali ho jeho rodiče Sonja a Roututu a v sedmi letech byl přesunut do rakouského Schmidingu, kde až doposud žije v mládenecké skupině. Na rozdíl od Richarda, jehož linie je již tzv. přereprezentovaná, a tudíž již nesmí mít další mláďata, Kisumu má mnohem lepší ranking a měl by se u nás v dohledné době stát otcem hned dvou potomků.

Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Duni krátce po narození v roce 2013.

V novém pavilonu doplní skupinu goril také jedna mladá samička. A to je opravdu bomba! Bude jí Duni! Nic vám to neříká? Tak jinak. Bude jí dcera naší Moji, vnučka Richarda a Kijivu! Znovu: Budeme mít v Praze dceru naší prvorozené gorily, slavné Moji!

Foto | Lucía Gandarillas / Lucía Gandarillas / Zoo Praha Duni

Když jsem se poprvé dozvěděl o možnosti jejího příchodu, neváhal jsem ani vteřinu. Lepší pokračování příběhu našich goril si totiž snad ani nejde představit. A zúročuje se tím i úsilí, s nímž jsme před lety hledali pro Moju co nejlepší umístění, a to nejen s ohledem na optimální životní podmínky, ale i na co nejlepší genetický profil vůdčího samce její nové rodiny. Jenom díky tomu, že samec Niky má vysoký ranking, mohla s ním mít Moja ve španělském Cabárcenu roku 2013 malou Duni – a zanedlouho také Duni dostane možnost mít vlastní mládě.

Příběh pokračuje!

