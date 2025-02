Miroslav Bobek: Na pomoc sirotkům Barbie a Zeytinovi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha

Ten pohled mě potěšil. Mladá gorilí samička Barbie se přišla podívat, kdo je to za plotem, ale za chvíli si již opět hrála s o něco starší Nouji, od níž se vracela ke své adoptivní matce Luci. Působila na mne jako normální zdravé mládě.O Barbie jsem již psal, to ale ještě neměla jméno. Loni v srpnu ji v kamerunském Lomié nabídli ke koupi pracovníkům našeho projektu Toulavý autobus. Ti se postarali, aby byla zabavena a následně převezena do záchranné stanice Méfou. Tam se ukázalo, že Barbie je nejen odřená od provazu a k smrti vyděšená, ale že má také střelnou ránu na hlavě. Barbie tak musela absolvovat operaci, která se naštěstí podařila.

To všechno jsem se dozvídal na dálku, na vlastní oči jsem Barbie uviděl až před třemi týdny. A třebaže se u ní nedá mluvit o žádném happy endu, za dané situace si jen stěží lze představit, že by se poté, co přišla o svou rodinu, sama byla poraněna a odvlečena z pralesa, mohl její další osud vyvíjet lépe… Pracovníci organizace Ape Action Africa, která záchrannou stanici Méfou poblíž kamerunské metropole Yaoundé provozuje, si zaslouží velký dík.

Bohužel Barbie určitě nebude posledním gorilím mládětem, kterému Méfou poskytuje útočiště. Dokonce je možné, že tím dalším bude gorilí sameček Zeytin.

Těsně před Vánoci přišla šokující zpráva, že na istanbulském letišti bylo v nákladu z nigerijského Lagosu nalezeno gorilí mládě. Bylo navlečené do špinavého trička a nacházelo se v bedně, která měla pokračovat do Thajska. Turecké úřady mládě okamžitě zabavily a thajské úřady zakrátko podnikly razii u adresáta, společnosti TK Farm International Trading.

Zabavené gorilí mládě je sameček a různé zprávy uvádějí, že je mu pět či osm měsíců. Podle fotografií však bude starší, nejspíš kolem dvou let. Důležité však je, že se zdá být celkem v pořádku. Na základě hlasování turecké veřejnosti dostal jméno Zeytin (Oliva) a doposud se nachází v malé Zoo Polonezköy u Istanbulu.

Po Zeytinově zabavení se objevily obavy, aby celý život nezůstal osamělý v Turecku. Úřady však správně rozhodly, že se vrátí do Afriky. Do Istanbulu sice přiletěl z Nigérie, ale je vysoce pravděpodobně, že ve skutečnosti pochází z Kamerunu, kam bude nakonec také vrácen. Přes Nigérii totiž proudí do světa zvířata nelegálně ulovená právě v Kamerunu; ostatně před lety přes ni putovaly i čtyři kamerunské gorily (tzv. Taiping Four), jejichž cílovou destinací byla Malajsie. V Nigérii navíc není žádné zařízení, které by bylo schopno se o gorilu adekvátně postarat. Naproti tomu v Kamerunu jsou taková zařízení dvě, byť kapacita druhého z nich, Limbe Wildlife Centre, je již naplněná.

Uvidíme… V každém případě je třeba Zeytinovi – a samozřejmě také Barbie – držet palce a v ideálním případě také finančně podpořit Ape Action Africa. Viz apeactionafrica.org/donate.

